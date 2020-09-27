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習近平堅持「伊斯蘭教中國化」　可破格提拔優秀少數民族

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▲大陸國家主席習近平。（圖／新華社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／新華社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平25、26日出席第三次中央新疆工作座談會，並且發表重要講話。他提出了8個堅持，保持新疆長期穩定，並且強調「伊斯蘭教中國化」方向，實現宗教健康發展，要深入做好意識形態領域工作。

根據「新華社」報導，習近平指出新時代黨的治疆方略，「堅持從戰略上審視和謀劃新疆工作，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅持以凝聚人心為根本，堅持鑄牢中華民族共同體意識，堅持我國宗教中國化方向，堅持弘揚和培育社會主義核心價值觀，堅持緊貼民生推動高質量發展，堅持加強黨對新疆工作的領導」。

習近平也表示，新疆經濟社會發展和民生改善取得了「前所未有的成就」，2014年至2019年，新疆地區生產總值由9195.9億元（人民幣，下同）增長到13597.1億元，年均增長7.2%。2014年至2019年，新疆居民人均可支配收入年均增長9.1%。建成農村安居工程169萬餘套、城鎮保障性安居工程156萬餘套，1000多萬群眾喜遷新居。

對於少數民族的任用，習近平也透露，要把建設一支對黨忠誠、德才兼備的高素質少數民族幹部隊伍作為重要任務。要樹立鮮明用人導向，對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族幹部，要充分信任、堅定團結、大膽選拔、放手使用，表現突出的可以直接破格提拔使用。

習近平強調，新疆各族幹部是值得信任、有戰鬥力的，要對他們政治上激勵、工作上支持、待遇上保障、生活上關心、心理上關懷，研究採取有效措施，穩定新疆幹部人才隊伍。要弘揚民族精神和時代精神，踐行胡楊精神和兵團精神，激勵各級幹部在新時代紮根邊疆、奉獻邊疆。

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