20歲哥過世那天…站馬路對面「我褲子留在朋友家」　妹追真相崩潰

圖文／鏡週刊

我哥哥20歲時過世了。那天我正要去上課，他站在馬路對面，我問他吃飯沒？他只說留了1條褲子在朋友家。那是我最後一次跟他說話。原來，他把遺書放在那件褲子口袋裡。

李佩香，37歲，新北市，南洋台灣姊妹會理事長

信裡，他說要去跟媽媽一起住，但媽媽在我10歲就過世了，要怎麼跟她住？那天，我哥去我媽墳前喝殺蟲劑。晚上很暗，他平常到那裡就怕鬼，卻自己一個人走到那裡。

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那時飄雨，路很滑，我到處找他。等我們找到他，送去醫院時，他已經過世了。我很自責，我沒想到他會過世，村裡偶爾有人吃安眠藥（自殺）被救回來，所以我只考慮他的醫藥費，想著：救他回來後，跟他一起離開爸爸家，不讀書了，一起到城裡找工作。

爸爸再婚之後，新媽媽很討厭我，我們兄妹都過得很不開心。爸爸鼓勵我們讀書，她會說浪費油燈錢。我出生在赤柬結束後不久，沒有電都是用油燈。她私下會指著我說：「妳肝臟很大喔！」中文沒這個詞，意思是我很大膽，讓他們夫妻吵架。爸爸很怕老婆，零用錢只能偷偷塞給我們。

哥哥一直都是保護我的人。我以前是很開朗的小孩，可是因為後媽老是否定我，我覺得自己都是不對的，在家裡就算被欺負了，也不幫自己說話，只有哥哥幫我說話。

哥哥過世後，爸爸求我不要做傻事，他會活不下去。我真的無所謂，已經放棄自己了，是失去希望的生命。所以他叫我嫁來台灣，我就說好。那時很多鄰居嫁來台灣。

前夫對我很好，知道我想讀書，就幫我報名外籍新娘識字班，那是南洋姊妹會的前身。我第一次遇到這麼多不同國家的人。有時假日我會和先生一起去看海，我在柬埔寨沒看過海，海真的離家很遠，我第一次看到海的時候說：「哇！好大的海喔！」大家覺得很好笑。

看到海、漂亮的建築，我就很想念哥哥。只要生活中有好事發生，就會想：若哥哥在有多好。2009年我因為孩子教養方式不同，跟前夫分開。離婚後我去早餐店打工，後來到南洋姊妹會兼職，其實1週只要去2、3天，但我每天去，我想讓自己趕快獨立。那幾年我幫助不少受暴姊妹，但有1個姊妹最後還是被丈夫殺死了。這10年我從志工一直做到幹部，認識很多朋友。

離開後媽的家、前夫家，現在我跟兒子有自己的家了，家裡的鑰匙就在我手上。我開始想要珍惜生命、珍惜自己，覺得活著真好。

最近我寫1封信給哥哥，重寫很多次，每次都哭。我想讓哥哥知道我開始重新愛自己了，我想找回親生媽媽很喜歡我打扮漂亮的那個樣子。你看，我今天擦指甲油欸！我已經可以照顧童年時沒被好好照顧的自己了，希望你在那邊也過得好。

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