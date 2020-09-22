保你手機電腦都乖乖　趨勢科技PC-cillin 2021雲端版上市

▲趨勢科技正式推出PC-cillin 2021雲端版。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在疫情來襲後，有許多人的工作、生活型態都有所改變，台灣甚至出現特有在地化的詐騙現象；趨勢科技指出，今年截至8月底，台灣偵測到詐騙網址數量已高達170萬，其中與疫情相關如口罩預購、宅配簡訊、振興券等主題，皆為駭客所利用來進行詐騙；不僅如此，日前大量名人、網紅粉絲專頁遭駭的事件，至今仍持續延燒中，陷阱之多實在讓人防不勝防。

為了保護大眾資訊安全，趨勢科技今（22）日正式推出PC-cillin 2021雲端版；且為提升大眾資安意識，並慶祝PC-cillin 2021雲端版上市，趨勢科技於9/22 (二)～9/27 (日)在台北市府轉運站1F售票大廳設立「C琳特務創意販賣所」，推出只送不賣的乖乖造句聯名包。

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇指出，駭客不但全球化，更懂得在地化，攻擊與詐騙手法會隨著不同流行的時事主題而不斷更新，民眾的防範意識也必須有超前部署的概念。

朱芳薇舉例，像是教師節將近，目前趨勢科技已經發現近期已出現教師節Line假貼圖詐騙的狀況。

另外像是與疫情相關的假口罩詐騙、宅配簡訊詐騙、振興券詐騙等，甚至是大量名人、網紅粉絲專頁遭駭事件，這些都是駭客精心量身打造的陷阱，目的就是要利用熱門事件或名人粉專光環快速吸引受害者上勾。

趨勢科技指出，用戶若是使用PC-cillin 2021雲端版不僅能防毒、防駭，還能保護個資、防範網路詐騙，全面保護電腦和手機安全，讓消費者資安防護再升級，不用擔心落入駭客陷阱。

值得注意的是，趨勢科技新改版的防毒軟體除了可搭載於手機、平板，以及一般的電腦設備外，為了因應許多學校開始導入Chromebook作為新的學習裝置，PC-cillin 2021雲端版這次也支援Chromebook下載使用。