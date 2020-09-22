民進黨「100分女孩」崩潰！痴男跟蹤：發現她約過　吳怡農意外躺槍

圖、文／鏡週刊

頂著哈佛學歷光環、有「100分女孩」稱號的民進黨國際部副主任兼發言人謝佩芬，8月22日在臉書自爆遭跟蹤騷擾，導致她不敢獨自出席公開活動。

▲陳姓痴男（左）在去年謝佩芬（中）參選台北市立委期間曾在競選總部擔任志工。（圖／鏡週刊提供，下同）

「最近，我參加公開活動都不太敢一個人出現，因為我完全不知道騷擾我的人何時會出現…」謝佩芬在貼文中描述她遭遇噁男跟蹤、騷擾，導致她不敢獨自出席公開活動。

謝佩芬上週接受本刊訪問，描述近3個多月來，讓她心驚膽跳的騷擾過程。她透露，騷擾她的男子是目前任職制憲基金會的的陳姓男子，不僅頻繁現身她的個人行程，還對外宣稱2人正在交往甚至還會打電話強迫聽他唸聖經、密集傳訊，種種離譜行徑，經友人反映及勸阻未果，陳男仍舊故我，讓她困擾不已。

謝佩芬說，今年1月選戰結束後，陳男以在吳怡農和她的團隊輔選，約謝到咖啡廳分享其選戰心得，還以制憲基金會要他進駐謝團隊幫忙為由，頻繁地現身公開行程，並大量傳訊給她。當時，謝單純地以為陳是熱情支持者，並未在意。

到了今年5月，謝佩芬進入民進黨中央黨部任職，大安區服務處也恢復運作，陳男常藉故到服務處並闖入辦公區，即使志工貼出「非工作人員請勿進入」告示，陳也無視。

謝佩芬回憶，那段期間，陳男數度邀她到北投出遊，她原以不想2人單獨出遊婉拒，陳卻不死心，以謝認識的同事也同行持續邀約，她才勉強答應。

「他對我的志工說，我們2人在交往，還說一開始是我追他，我在選戰時就對他拋媚眼，因為我想要保護他，所以沒有公開2人關係。」讓謝佩芬訝異的是，陳男從來沒有向她表達過愛意，僅說把她當成妹妹看待，卻在6月起對外自稱是她的男友、冒充隨行助理，數度未告知直闖謝的公開活動，讓她傻眼。

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