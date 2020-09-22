330頭象暴斃水邊　非洲大象「死亡潮」詭異謎團解開了

▲波札那非洲象離奇集體死亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

非洲波扎那數月前曾發生約330頭大象離奇暴斃事件，引發揣測。當地政府野生動物官員21日表示，造成大象死亡的罪魁禍首，是存在水源中的微生物「藍綠藻」所產生的毒素。

根據路透報導，波扎那自今年5月首度傳出大象死亡消息以來，官員對象群的死亡原因感到困惑，動保團體則憂心事態會進一步升級。波札那野生動物和國家公園部副主任陶洛（Cyril Taolo）表示，死亡大象的數量已經從7月的281頭增加至330頭。

野生動物和國家公園部首席獸醫師魯賓（Mmadi Reuben）表示，最新檢測發現，造成大象死亡的原因是「藍綠藻」神經毒素，這種細菌是在窪地或水坑中被發現。

藍綠藻正式名稱為藍細菌（Cyanobacteria）是水中常見的微生物，有些也存在於土壤之中，這種微生物具有類似藻類的特徵，能夠行光合作用，因此又被稱為「藍綠藻」。藍細菌一般在溫暖、營養豐富的環境下繁殖，部分種類所產生的毒素能夠破壞動物和人類的肝臟與神經系統。

雖然不是所有藍細菌都會產生毒素，但科學家表示，隨著全球氣候變遷，藍細菌產生毒素的發生率將越來越高。陶洛說，雖然已經知道是由藍細菌產生的毒素，但尚未確定神經毒素的具體類型。

不過，這起事件至今仍有許多謎團尚未被解開，例如為何只有大象出現大規模死亡，而其他動物則不受影響。波札那鄰國辛巴威近期也發現約25具大象屍體出現在水源附近，當局懷疑這些大象同樣死於藍綠藻毒素。

由於辛巴威這批大象的象牙仍完好，因此能夠排除盜獵者下毒的情況。國家公園當局認為，大象可能是在覓食過程中接觸到毒素，但目前仍未證實是藍細菌引起。

由於盜獵猖獗，非洲大象總數近年不斷下滑，但波札那國家公園保育有成，該國大象數量已經增加至13萬頭左右，佔非洲象總數的近3分之1左右。

►資生堂百優精純乳霜超優惠！