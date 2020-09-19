「吃豬睪丸變聰明是民俗講法」陳時中：難道要說長輩失言？

▲衛福部長陳時中出席慈月社會福利慈善基金會 「第9屆南丁格爾獎頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

政府規劃明年元旦開放含瘦肉精美豬進口，衛福部長陳時中日前接受電視節目專訪時表示，吃豬睪丸體力會變好、變聰明。台北市長柯文哲聽到此說法後狂笑並反問，「他念哪個醫學院？」認為陳時中應該是失言。陳時中今（19）日受訪表示，那只是一種長輩常說的民俗講法，「那是要說長輩失言嗎？不會吧。」

陳時中接受專訪時提及台灣獨特閹割技術讓豬肉吃起來口感比較好，面對主持人謝金河說到小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，他則笑著回應，「難怪你現在腦筋很好，體力又讚。」國民黨台北市議員徐巧芯於18日質詢時問柯文哲是否認同此說法？柯文哲聽得一頭霧水，「他唸哪個醫學院？」之後不斷憋笑並解釋，陳時中應該是失言，把他當作玩笑話就好。

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被經常失言的柯文哲說失言，陳時中今日受訪時表示，這是一種民俗講法，「我們這個年紀的人，小時候常聽長輩常這樣說。那這樣是要說長輩失言嗎？不會吧。」他強調，就像吃什麼比較容易長大、吃什麼會比較聰明，就只是民俗說法。

至於是否會認為柯文哲在戰學歷？陳時中則回應，「學歷也是其中一部份，人哪裡畢業就在哪裡畢業，畢業也這麼久了。」