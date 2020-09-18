哪個堂口的已經知道了！館長挨槍爆內幕：以後「靠近我」會被打

圖文／鏡週刊

館長陳之漢遭槍擊後21天，昨（17日）再度開直播，只是場景換到家中，直言不看好警方找出藏鏡人，還向粉絲爆料，自己已經花了1、2千萬買消息，「甚麼幫甚麼派」他全都知道了，還對藏鏡人放話「沒關係，你花千萬，我花10億」。宣告要用一輩子揪出幕後主使者，更嗆聲槍手劉丞浩的委任律師翁偉倫說，「這樣對嗎，全世界都在看你，我也知道你後面是哪個幫哪個派的，我如果死的話，大家一起死」。

17日凌晨，館長開直播與網友暢談槍擊案發生後的心情，他提到，原本自己是很親民的，但是每月必須至少多花50萬元聘請保鑣，成立「安全部」，未來身邊會有很多「穿制服拿手提包的」，如果粉絲沒有與他保持20至30公尺距離，甚至朝他衝過來，甚至還可能會被打。

館長也在直播中透露，「槍手是哪個堂口的已經知道了」，直言「我有在看這次政府如果抓不到，這就是一個SOP嘛，等於告訴全台灣人「看誰不爽就能買凶殺人」。反正警察抓不到證據，幹脆有樣學樣，就找一個年輕人，給安家費、做斷點，關10幾年出來就給你當大哥，這麼簡單」。同時強調，假如警方查不到也沒關係，自己的公司資產也有10幾億，只要有錢，總有一天真相會水落石出，就算要用上一輩子，也一定要揪出幕後主使者。

館長還在直播中向劉丞浩的辯護律師翁偉倫喊話說，「接這個案子對嗎？全世界都在看你，我也知道你背後哪個幫哪個派的啊，很屌是不是？這個老闆我也知道啊，我全都探聽出來了啊，我死的話大家一起死，一切交給警方，不要血流成河，不然不好看。」並狠嗆「大律師，接這個案子想一下，人家給你們錢搞得嘛，別鬧了，你在林森北路跟誰在喝，我都查得清清楚楚，再來不是我怕，是你要怕了」。



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