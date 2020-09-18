挨批包庇丁允恭　陳菊首度公開聲明：從未收到陳情信

▲丁允恭、陳菊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨18日指出，總統府前發言人丁允恭前女友Y女曾向時任高雄市長的監察院長陳菊陳情，但陳菊卻稱沒收到、不知情，讓陳情信下落成羅生門，陳菊包庇愛將。對此，陳菊辦公室重申，陳菊從未收到陳情信，對惡意的政治操作感到遺憾。

有媒體報導指出，陳菊10日上午出席監察院委員會，會議結束前有監委向陳菊提起丁允恭一事，並追問是否有收到陳情，當時陳菊強調，先前並未收到陳情，如果真的知道這件事，當下一定會處理，而監委應該獨立行使職權，希望大家追查此案沒顧慮。

國民黨18日召開記者會批評，對於丁允恭失德敗政的情事，總統府火速切割讓其准辭發言人職務，陳菊也以沒收到陳情書回應，但事件發展引發外界質疑陳菊偏袒愛將丁允恭，對於有無收到陳情書的羅生門，除了關係陳菊是否早知丁允恭行止不端而一昧包庇，更涉及監察院長誠信問題，國民黨要求陳菊儘速出面清楚交代，「何忍讓整個執政團隊陪葬？」

有關曾接獲陳情信一事，陳菊首度透過辦公室進行3點說明，一、陳菊院長從未收到該陳情信；二、本案已立案調查，依法自當由監察委員獨立行使職權進行處理；三、對惡意的政治操作及以訛傳訛的指控感到遺憾。