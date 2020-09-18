　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨（17）日抵台，同時美國擬賣給台軍7項軍武，桃園市戰略學術研究會理事長、退役陸軍中將羅吉源就說，不僅會先拖垮台灣財政，更別奢望真正開戰美國會來救台灣。

羅吉源接受中評社訪問指出，這種情況有點像冷戰時期美國與蘇聯的武器軍備競賽，差別是大陸經濟規模是台灣的22倍、軍事預算是台灣15倍，「還沒開戰就買這麼多武器，會先拖垮台灣財政，更別奢望真正開戰美國會來救台灣，因為救援不及。」

羅吉源提到，即使從美國買來那麼多武器，台灣自我防禦能力也有限，「台灣如果要用陸戰來贏大陸的話，首先會面臨大陸飛彈攻擊，4波飛彈攻擊，每波200發飛彈，搭配空戰打一波，連打3天，把台灣雷達站、主要軍事基地摧毀或剷平，等於陸上戰力沒有了，美國根本來不及趕來救援台灣。」

對於美台關係漸好後，台灣的武器狀態是否最精良，羅吉源則說，「幻象戰機幾乎是3架拼成1架，美國賣台灣F16V戰機，預計2026完成交機，根本還沒有防禦能力，不打還好，一旦開戰買這麼多武器，各軍種的兵源大約16萬兵力，就要強化訓練。」羅吉源強調，台海爆發戰爭，最先開始就是空戰，這也是台灣最苦惱也最沒有把握，戰爭開始，恐怕台灣飛機場就被炸毀，根本等不到美國從關島來救援台灣。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長深夜親曝「真凶身分」！　10億追緝：有仇必報十倍奉還
楊丞琳「限動一直PO小鬼」哭臉道歉　挖出21年前合照心碎
快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元
華裔撲克女玩家遭姦殺案　證據顯示她被活活燒死
小鬼黃鴻升今午解剖追死因　靈堂明開放3天！59歲父慟辦後事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元

「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

「解放軍邊境狂放印度歌」印軍聽到滿臉疑惑　《環時》4字解答

秘密研發第6代戰機！　美空軍證實已「試飛」原型機

運八擾台暗藏訊息　專家分析：對兩岸來說算正面、恐有潛艦埋伏

共軍金錢武統？　胡瑞舟：台幣等值換人民幣「可說服台人不抵抗」

密集演習麻痺美台！胡瑞舟：共軍攻台恐「奇襲」...最高境界像交響樂

美投百億擴大海軍規模！增「無人戰艦」抗解放軍　印太列優先戰場

林郁方揭「共軍犯台」7大可能！　北京在等攻擊良機：美國陷政治風暴

美中不會開戰　軍力相差「30倍」！劉泰英：中國只有40顆核彈頭

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

原住民母語創作曲加入嘻哈元素　《我阿姨也癢》歌詞、旋律超洗腦

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元

「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

「解放軍邊境狂放印度歌」印軍聽到滿臉疑惑　《環時》4字解答

秘密研發第6代戰機！　美空軍證實已「試飛」原型機

運八擾台暗藏訊息　專家分析：對兩岸來說算正面、恐有潛艦埋伏

共軍金錢武統？　胡瑞舟：台幣等值換人民幣「可說服台人不抵抗」

密集演習麻痺美台！胡瑞舟：共軍攻台恐「奇襲」...最高境界像交響樂

美投百億擴大海軍規模！增「無人戰艦」抗解放軍　印太列優先戰場

林郁方揭「共軍犯台」7大可能！　北京在等攻擊良機：美國陷政治風暴

美中不會開戰　軍力相差「30倍」！劉泰英：中國只有40顆核彈頭

直播數度哽咽！　唐綺陽警告「2020年不一樣」曝未來玄機：我們只能跟著走

驗完屍鬼門關前返家目睹「27秒詭異招手」　高大成：我看到什麼？

綠血希望坦圖入年度第3隊　史蒂文斯：他會越來越優秀

快訊／台鐵撞貨車「瞬間全毀燒成火球」　新埔-通霄雙向延誤

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉：請你們不要看下去　挖出21年前合照心碎了

多少台灣人在浴室跌倒？他曝2關鍵致命處：阿祖就是這樣過世

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元

讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵

下午、深夜時段車輛最容易被偷！找對地方停才是防盜不二王道

涼麵其實超胖！　忽略這幾個重點還可能鬧肚子痛

全程與女兒講台語、幫綁丸子頭 林昶佐日常！網讚：滿滿父愛❤

軍武熱門新聞

CNN：川普政府準備批准重大對台軍售案

解放軍邊境狂放印度歌　印軍傻眼

兩岸開打等不到美國！退役中將：台灣財政先垮

研發第6代戰機！美空軍證實已「試飛」

胡瑞舟揭1招　可說服台人不抵抗

密集演習麻痺美台！共軍恐奇襲

北京在等良機！共軍犯台7可能曝

劉泰英：中國只有40顆核彈頭！

運8擾台暗藏訊息　專家這樣看

包道格談華府應表態捍衛台灣

川普：F-35賣給阿聯大公國　「沒問題啊」

美投入「無人戰艦」擴大海軍規模

解放軍沒那麼強？　模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

KID、坤達強忍上工「崩潰了」！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼已準備好替他慶生！吳宗憲心痛：你可以先請假回來嗎？

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

「為小鬼留位子」　許瑋甯曝同學會現場

36歲蘆名星家中身亡！「生前最後PO文」網心驚

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

小鬼黃鴻升猝逝！醫曝1症狀造成跌倒：好發年輕人

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面