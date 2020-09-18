「兩岸開戰」台灣等不到美國救　退役中將看衰：不用打財政就先垮

▲漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔子柔／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨（17）日抵台，同時美國擬賣給台軍7項軍武，桃園市戰略學術研究會理事長、退役陸軍中將羅吉源就說，不僅會先拖垮台灣財政，更別奢望真正開戰美國會來救台灣。

羅吉源接受中評社訪問指出，這種情況有點像冷戰時期美國與蘇聯的武器軍備競賽，差別是大陸經濟規模是台灣的22倍、軍事預算是台灣15倍，「還沒開戰就買這麼多武器，會先拖垮台灣財政，更別奢望真正開戰美國會來救台灣，因為救援不及。」

羅吉源提到，即使從美國買來那麼多武器，台灣自我防禦能力也有限，「台灣如果要用陸戰來贏大陸的話，首先會面臨大陸飛彈攻擊，4波飛彈攻擊，每波200發飛彈，搭配空戰打一波，連打3天，把台灣雷達站、主要軍事基地摧毀或剷平，等於陸上戰力沒有了，美國根本來不及趕來救援台灣。」

對於美台關係漸好後，台灣的武器狀態是否最精良，羅吉源則說，「幻象戰機幾乎是3架拼成1架，美國賣台灣F16V戰機，預計2026完成交機，根本還沒有防禦能力，不打還好，一旦開戰買這麼多武器，各軍種的兵源大約16萬兵力，就要強化訓練。」羅吉源強調，台海爆發戰爭，最先開始就是空戰，這也是台灣最苦惱也最沒有把握，戰爭開始，恐怕台灣飛機場就被炸毀，根本等不到美國從關島來救援台灣。