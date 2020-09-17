桃園「月光團圓音樂宴」太搶手　今年採直播抽籤

▲2020桃園客家文化節啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園客家文化節活動17日於市府廣場前、由市長鄭文燦宣布啟動。鄭市長指出，客家節活動每年報名秒殺額滿的「月光團圓音樂宴」，9月26日在新屋范姜公廳前廣場設宴，每桌2,000元、總計70桌，開放市民朋友自即日起至9月20日中午12時報名，20日下午13時在客家文化基金會FB粉絲專頁直播抽籤，歡迎民眾報名並觀看。

▲桃園「月光團圓音樂宴」每桌2,000元，每年報名秒殺額滿。（圖／市府提供）

而「月光團圓音樂宴」今年的宴席以「客庄實名製元氣餐」為主題，「實名製」意指宴席內每樣食材皆可溯源，並結合桃園在地農特產品推出3道柚子養生料理，最受歡迎的新屋區鵝肉，今年一樣是宴席的主要菜色之一。

▲好吃的新屋區鵝肉，今年一樣是宴席的主要菜色之一。（圖／市府提供）



客家局表示，2020桃園客家文化節包括「月光團圓音樂饗宴」、「客戲巡演」、「稻草創作大賽」等三大系列活動，以客家美食、工藝為重點，讓大家體驗客家文化的魅力，市府也將持續舉辦各類活動，讓客家文化代代相傳，年輕一代更親近客家，打造桃園成為客家第一庄。

▲▼桃園「月光團圓音樂宴」以「客庄實名製元氣餐」為主題。（圖／市府提供）

其中，今年的「稻草創作大賽」訂於10月17日，在龍潭三坑青錢第前稻田舉辦，開放每隊5至10人、總計50小隊報名，比賽總獎金高達6萬5,000元，讓大家體驗客家傳統農村草編藝術，重憶早期的舊時光。

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