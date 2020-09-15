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社會 社會焦點 保障人權

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

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▼（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲國道一名駕駛失去呼吸心跳，義消、救護員輪流CPR搶救。（圖／翻攝臉書《新北消防發爾麵》，下同）

記者黃宥寧／新北報導

神救援！一名53歲的男駕駛開車載妻子出門，行經國道3號北上過安坑交流道10公尺處時，突然身體不適，隨後失去意識，妻子見狀趕緊邊控制方向盤將車子滑行至路肩停放，撥打119報案。新北市政府消防局EMTP（高級救護技術員）進行線上指導CPR，妻子冷靜施作急救，剛好路過的休假救護員看到立即上前協助，聯手將患者成功挽救。

14日早上，一輛自小客車行經國道3號新店路段，男駕駛忽然失去呼吸心跳，妻子著急地趕快打電話向119求救，緊張的說丈夫昏倒了！電話裡，救護人員不斷確認著患者生命跡象，更同步進行CPR線上教學，人命關天就擔心慢了一分一秒，過程中救護人員也不斷安撫著患者妻子不要想太多。

▼休假的消防員及救護義消（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

剛好休假的國光消防員蔡秉旻以及永和救護義消吳政綱路過，發現國道上路肩有民眾正在實施CPR急救，立刻前往救援，後續到達的員山分隊鍾鎮光及李嶽接手，持續CPR與急救、送往就近醫院。在警察、義消人員還有院方合作接力下，將患者成功救回、也恢復心跳。

這起成功救援案例中，先是有沉著冷靜的妻子打119邊施作CPR，加上休假的消防員發揮專業協助，救護車也迅速抵達現場，才沒有釀成遺憾。

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