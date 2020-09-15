　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王金平 海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平取消出訪海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

前立法院長王金平取消赴陸參加海峽論壇，原本外界觀望此行能降溫台海緊張局勢，促進兩岸溝通機會。涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「過去李登輝時代還有『兩岸密使』存在，如今民進黨當局有沒有這樣的企圖心，關鍵在於必須調整現今兩岸政策 ，否則很難啟動。」

蔡政府上任後迴避「九二共識」的存在，相較李登輝時代曾經為「九二共識」留下一扇窗。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出，「1992年8月1日，李登輝主持的國統會通過的《關於『一個中國』的涵義》決議文，在這樣基礎上兩岸可以進行溝通，密使自然存在。」但1999年7月李登輝拋出兩國論後，長達10年的兩岸密使交往宣告中斷。

相較現今兩岸局勢已經沒有過去歷史背景當基礎，包承柯近一步指出，「關鍵在於民進黨政府對兩岸關係如何去思考？是否維持現狀，不要跟著美國走，這是問題的核心點。」至於，國民黨和大陸之間的溝通不需要通過密使，黨內有很多的資深或退休領導人和大陸有很深的交往，就看國民黨是否願意啓動溝通渠道。

▲▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

▲央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」　最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

回顧2016年5月以後，兩岸之間的交流沒有太多實質性的聯繫，即使今年有一點疫情的通報，也是單純通報。包承柯說，「國民黨應該扮演好推進民間交流，加強兩黨交流重要平台，王金平原本是一個很好的人選。」

主要這次轉折在於央視「求和」言論引起國民黨反彈，大陸國台辦立刻發文「歡迎」王金平，央視也調整節目內容稱「王金平有份量，對兩岸交流有積極、正面的影響。」最終，國民黨還是決定取消行程。

包承柯指出，事情看上去導致王金平先生無法訪陸，實際上也是被台灣方面炒作過頭，這起事件也顯示國民黨太脆弱。「原本，外界都希望通過這次溝通，來化解兩岸之間不必要的誤判。」

▲▼2005年連胡會。（圖／翻攝 新華社）

▲2005年連胡會。（圖／翻攝 新華社）

包承柯進一步分析，相較2005年連戰主席訪問大陸，那是國民黨從49年以來，第一次和大陸接觸，當時泛綠不斷惡意攻擊，連戰遇到的困難遠遠比今天大得多。但他依然排除各種各樣的障礙走出來。「一個領導人、有遠見的政治家應該要有勇氣，才能推進兩岸關係的發展。」

談到王金平取消行程，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「王金平和國民黨不來，深表遺憾。對國民黨來說，處理兩岸關係是優勢，現在放棄這個優勢，未必是正確的選擇。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
林書豪決定離開中國哭了！　北京首鋼回應了
家人被水沖走　搜救員氣炸曝盧妻生還喊「車100多萬先拖上岸」
快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」
花博公園遛狗　貴賓狗慘遭「未繫繩比特犬」當場咬死
女星家中煮飯「下半身只穿內褲」　白上衣超透明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

最快11月！　大陸「普通民眾」就可接種新冠疫苗

男大生傳簡訊大罵「底層豬」！外送員淡定吐12字…秒顯人品差距

國中歷史狂砍中國史！　人民日報：「獨」害島內下一代

胡錫進稱「求和說」被誇大！　呼籲兩岸繼續加強交流

中國對美16項商品「排除加徵關稅」延期　時效一年

邊境關係緊張　中國駐印度大使：兩國是夥伴不是對手

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

最快11月！　大陸「普通民眾」就可接種新冠疫苗

男大生傳簡訊大罵「底層豬」！外送員淡定吐12字…秒顯人品差距

國中歷史狂砍中國史！　人民日報：「獨」害島內下一代

胡錫進稱「求和說」被誇大！　呼籲兩岸繼續加強交流

中國對美16項商品「排除加徵關稅」延期　時效一年

邊境關係緊張　中國駐印度大使：兩國是夥伴不是對手

內馬爾因種族歧視暴怒　馬賽副隊長再把他頭像P圖在狗身上惡搞

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

金曲31／王若琳跳脫「包裝」首叩關歌后：我相信我想做的是應該做的！

北京首鋼官宣「林書豪希望回到NBA」　發聲明道別：永遠一家人

渴望「藤真」詹皇出現？ 世界和平：希望LBJ球員兼教練

夢幻漸層掀打卡潮！迷客夏打造「繽紛水果氣泡飲」　還放了綠茶凍

憂美豬瘦肉精傷身！最毒部位、加工品曝...專家：一天5kg才超量

耳邊傳來「死了才找我」　艾成裸體直奔8樓窗：有聲音要我跳

大陸熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

男大生大罵底層豬！外送員淡定吐12字網讚爆

大陸今發射長征火箭　點名從「中國台灣島」上空飛過

台男狠殺陸妻「摺疊塞行李箱」拋海　

選前加碼「台灣牌」！港媒曝美國目的

央視稱「求和」傷感情　張競：「這人」用詞藏政治信號

對準台灣？解放軍夜間試射東風-11

國民黨不去海峽論壇　國共不信任加深

沒回小孩班上群組被提醒！爸哭：我關心啊

準新娘討128萬聘金、642萬新房！白T男當街暴打她

中國研發「6比特超導量子計算雲平台」上線

上海直擊／入住隔離先領神秘「小水桶」 「如廁後」記得消毒

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面