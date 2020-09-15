台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

▲王金平取消出訪海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

前立法院長王金平取消赴陸參加海峽論壇，原本外界觀望此行能降溫台海緊張局勢，促進兩岸溝通機會。涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「過去李登輝時代還有『兩岸密使』存在，如今民進黨當局有沒有這樣的企圖心，關鍵在於必須調整現今兩岸政策 ，否則很難啟動。」

蔡政府上任後迴避「九二共識」的存在，相較李登輝時代曾經為「九二共識」留下一扇窗。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出，「1992年8月1日，李登輝主持的國統會通過的《關於『一個中國』的涵義》決議文，在這樣基礎上兩岸可以進行溝通，密使自然存在。」但1999年7月李登輝拋出兩國論後，長達10年的兩岸密使交往宣告中斷。

相較現今兩岸局勢已經沒有過去歷史背景當基礎，包承柯近一步指出，「關鍵在於民進黨政府對兩岸關係如何去思考？是否維持現狀，不要跟著美國走，這是問題的核心點。」至於，國民黨和大陸之間的溝通不需要通過密使，黨內有很多的資深或退休領導人和大陸有很深的交往，就看國民黨是否願意啓動溝通渠道。

▲央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」 最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）

回顧2016年5月以後，兩岸之間的交流沒有太多實質性的聯繫，即使今年有一點疫情的通報，也是單純通報。包承柯說，「國民黨應該扮演好推進民間交流，加強兩黨交流重要平台，王金平原本是一個很好的人選。」

主要這次轉折在於央視「求和」言論引起國民黨反彈，大陸國台辦立刻發文「歡迎」王金平，央視也調整節目內容稱「王金平有份量，對兩岸交流有積極、正面的影響。」最終，國民黨還是決定取消行程。

包承柯指出，事情看上去導致王金平先生無法訪陸，實際上也是被台灣方面炒作過頭，這起事件也顯示國民黨太脆弱。「原本，外界都希望通過這次溝通，來化解兩岸之間不必要的誤判。」

▲2005年連胡會。（圖／翻攝 新華社）

包承柯進一步分析，相較2005年連戰主席訪問大陸，那是國民黨從49年以來，第一次和大陸接觸，當時泛綠不斷惡意攻擊，連戰遇到的困難遠遠比今天大得多。但他依然排除各種各樣的障礙走出來。「一個領導人、有遠見的政治家應該要有勇氣，才能推進兩岸關係的發展。」

談到王金平取消行程，廈門大學台灣研究院副院長張文生接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「王金平和國民黨不來，深表遺憾。對國民黨來說，處理兩岸關係是優勢，現在放棄這個優勢，未必是正確的選擇。」