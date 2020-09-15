台男狠殺陸妻「摺疊塞行李箱」拋海　閨蜜揭恐怖真面目...明開庭

▲台男殺死大陸妻子，把屍體塞到行李箱。（圖／翻攝自泰國網）

記者劉亭／綜合報導

泰國春武里海灘1月10日發現一個黑色行李箱，裡面發現廣東籍女子小莉（化名）遺體，被殘忍摺疊塞進去。泰國警方調查發現，其丈夫、盧性台灣人嫌疑最大，他也向警方坦承早有預謀。案件將在16日、17日和19日正式庭審。

根據「南方都市報」報導， 33歲的小莉遺體被發現時，她的頭部被黑色塑料袋矇住、手腳被捆綁，身體蜷縮在黑色行李箱內，死狀悽慘。據了解，她在案發前3個月才產下兩人的兒子。

警方表示，盧男坦承，在1月6日購買了一把34公分長的刀子、膠布、行李箱等犯案工具，7日租好行兇場地和一間單層度假房，當晚以準備孩子簽證為由，把小莉騙來，隔天就痛下殺手。

小莉父母的代理律師方湄菲透露，小莉2018年到泰國旅遊認識了盧某，年底正式成為男女朋友，之後她不顧父母反對，在2019年2月發現自己懷孕後，就於泰國和盧男「領證」，並在10月生下了一名男嬰。

小莉好友透露，兩人結婚之後，盧男態度突然大變，露出了真面目，經過調查，兩人的結婚證是假的；除此之外，盧男還向小莉、小莉親戚朋友騙取大量錢財，讓小莉幫忙還錢。小莉這次正準備去要求盧男還債。

方湄菲也指出，盧男在案發後，將死者塞進事先準備好的行李箱，用車子載到海灘拋屍大海，由於正好遇到退潮，行李箱被推回到海灘上，才被人發現。

泰國檢方在今年4月3日以「殘忍手段致他人死亡」和「殺人毀屍滅跡罪」起訴盧男。盧男則透過律師稱，「生意問題和孩子落戶籍問題引發爭吵，生氣激動殺害小莉」，以激情殺人進行辯護。

目前該案法院審理前期工作已經完成，將於9月16日、17日和19日正式進行庭審。

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