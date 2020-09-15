新身分證「防偽認證」爆造假！關鍵錄音對話曝　東元不實證書得標

圖、文／鏡週刊

預定10月換發的數位晶片身分證（New eID）波折不斷，先是遇上新冠肺炎疫情，得標的東元集團無法向外國廠商進貨製造晶片卡，內政部因此公告無限期暫緩實施，如今再爆出得標爭議。

▲東元電機得標數位身分證案後，將與旗下公司東元捷德（圖）共同承製。（圖／鏡週刊提供，下同）

台北地檢署接獲檢舉，指東元集團涉嫌以不實的證書投標，其中最關鍵的證據是一段錄音檔，為負責防偽安全國際認證的艾爾柏（Alberk）公司負責人與廠商的對話，內容指東元未通過認證，卻以不實的證書取得標案，明顯先上車後補票，把國人數位身分證資安當兒戲，檢調已積極過濾卷證，不排除近期發動約談行動。

對於遭檢舉涉嫌以不實證書投標一事，東元捷德表示，從未宣稱取得Intergraf的ISO 14298認證，東元的ISO 14298是由台灣機構認證，且未用於投標，東元集團投標數位晶片身分證是以EMV及ISO 27001二項認證投標，因招標規定有二項符合政府標案資格的要求即屬合格，東元完全符合規定，未涉任何不法。

東元並強調材料及設備不可能來自中國，晶片均由台積電生產；全案落榜的第一美卡集團，另向公共工程委員會申訴，經專家審議後，認為東元得標完全合法，已駁回申訴，第一美卡集團正研究提行政訴訟並聲請全案暫緩執行。

此外，東元的合作廠商Idemia也遭質疑，將來我國的數位身分證可能在中國生產，會有國安危機，對此Idemia公司則指出，將來我國的數位身分證將在歐洲製造，不會在中國生產。因東元捷德也是健保卡的得標廠商，對於東元得標數位身分證案後遭檢舉，指控涉及以不實的證書投標，檢調認為影響重大，將加緊腳步調查。



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