衛武營再獲「2020國際建築獎」　與自由女神博物館等14設施並列

▲衛武營國家藝術文化中心獲得「2020國際建築獎」。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」再度躍上國際！繼去年獲時代雜誌選為「2019全球百大景點」後，如今獲得「2020國際建築獎」，與自由女神博物館、西班牙國際當代藝術美術館、英國Peter Hall表演藝術中心等共14個文化藝術設施，一同在「博物館與文化建築」項目獲獎。

國際建築獎今年邁入第15屆，共有來自38國、超過125座建築設計獲選，台灣除衛武營入選外，另有新北市下福里市民活動中心、台北市JCA生活實驗所、高雄燕巢焦宅、台東金樽林宅等建築獲選。

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衛武營建築以高雄港都與基地旁榕樹群意象為概念，打造出沒有圍牆隔閡的新穎設計，創造出人與藝術的親密對話機會，至今已獲得眾多國內外各界的讚譽，包括2017年獲得國際空間設計大獎Idea-Tops Award的數位建築獎，2018年入選 Taiwan Design Best 100，2019獲得美國建築權威媒體Architizer的A+ Awards獎。

▲▼衛武營建築屢獲肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



另外衛武營啟用後，已帶給觀眾許多令人回味無窮的節目，如柏林愛樂、雲門舞集、歌劇《杜蘭朵》、《魔笛》等。2020年下半年還有《大家都叫我咪咪 ─ 林玲慧詠嘆浦契尼》、創作社劇團白先勇《孽子》2020經典重返、台灣豫劇團豫莎劇《天問》、雲門舞集鄭宗龍《定光》等，以及台灣舞蹈平台、衛武營馬戲平台。

衛武營強調，所有活動舉辦前，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行六項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，活動落實量測額溫、手部消毒、實聯登記、全程配戴口罩等措施，降低參加者與表演者感染風險。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。