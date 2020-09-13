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有夕陽沙灘趴、還能體驗開船　大鵬灣帆船生活節9/25起連嗨10天

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▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲大鵬灣帆船生活節於9月25日在大鵬灣濱灣碼頭登場。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

記者賴文萱／台北報導

2020大鵬灣帆船生活節將於9月25日在大鵬灣濱灣碼頭登場，至10月4日為期10天的活動正好搭配上中秋連假，除了有大規模帆船比賽，現場規劃豐富的表演、遊艇展示及海灣市集，還推出活動期間限定的主題遊艇體驗、夕陽沙灘運動派對及深度的在地小旅行。

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

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▲大鵬灣帆船生活節連10天推出各項精彩活動。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

2020大鵬灣帆船生活節體驗活動

1.主題式體驗遊艇

「泰武山音樂咖啡廳」：現場優雅手沖香醇咖啡滋味與烘咖啡豆，搭配來自山林的歌聲，歡迎光臨海上咖啡廳。

「東港海口味」：在地最鮮！ 現烤東港海口味，賞海景邊品嚐在地鮮味。

「濃醇巧克力」：在船上也能吃到世界冠軍—屏東曾志元巧克力！ 除了芳醇口感多層次的巧克力，還能從原料「可可果」認識起，體驗難得的巧克力遊艇之旅。

「漂浮音樂船」：邊看海景邊聽優美音樂，還有什麼事情比這更享受！

「搖擺夜巡號」：邀請到音樂DJ，在遊艇上舉辦一場秋日海上夜巡派對，歡迎想逃離繁忙生活的朋友，配上大鵬灣的無敵夜景，一起度過一個美好的夜晚時光，體驗最Chill的鵬灣Lifestyle！

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲紅樹林獨木舟體驗。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

2.紅樹林獨木舟體驗
專人導覽與獨木舟教學，深入大鵬灣紅樹林溼地，與不同品種的茂密紅樹、招潮蟹、彈塗魚等等動植物近距離接觸。

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲帆船遊艇教育推廣。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

3.帆船遊艇教育推廣
大鵬灣最美麗夜洋風景－活動期間將於濱灣公園展示多種重型帆船與遊艇，打造期間限定新地標。

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲在帆船生活節期間還有最專業教練手把手體驗駕駛帆船。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

4.重型帆船航行體驗
大鵬灣灣域得天獨厚的天然環境，是最全台最適合玩帆船的水域，非常適合帆船新手，在帆船生活節期間還有最專業教練手把手體驗駕駛帆船，還不快來報名參加，一圓船長夢。

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲帆船基地水上活動體驗。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

5.帆船基地水上活動體驗
大鵬灣擁有一應俱全的水上活動項目，以及專屬打造的人工沙灘，搭配大鵬灣灣域得天獨厚的天然環境，有風無浪，讓帆船基地一直以來都是帆船玩家的首選之一！

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲夕陽沙灘運動派對。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

6.夕陽沙灘運動派對
中秋連假四天推出一系列沙灘運動，讓遊客來到大鵬灣，除了水上活動之外還能玩到豐富的岸上運動，搭配大鵬灣絕美的夕陽海景，放鬆舒展身心靈。

大鵬灣國家風景區管理處今年以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購各觀光產業，整合推出2020大鵬灣帆船生活節活動，塑造運動觀光的觀光品牌。

這次活動場域選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，擴大結合台灣海洋帆船合作暨推廣教育，整體以策展概念注入創意展演藝術、海灣市集與小旅行，充分與在地產業鏈結。

▲▼大鵬灣帆船生活節。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

▲大鵬灣帆船生活節體驗行程已開放線上預訂。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

今年的帆船生活節除了延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，帆船賽事更受中華奧林匹克委員會青睞納入奧林匹克日系列活動之一。

鵬管處提醒，許多體驗行程已開放線上預訂，包含主題遊艇結合泰武原鄉手沖咖啡體驗、品嚐屏東冠軍巧克力等；並與東港返鄉青年團體合作，推出五條結合深具在地文化與觀光體驗特色的遊程，由達人帶您製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等。

另外，9月26日活動開幕現場將邀請具國際知名度的屏東泰武國小古謠傳唱隊演出，活動期間更邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入新音樂藝術；海灣市集也串連屏東特色農漁特產，搭配灣畔光環境展售到夜間九點，要讓遊客感受大鵬灣的海灣新生活。

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