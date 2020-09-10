全聯「請支援收銀」口罩9/11開賣！3款人氣周邊部分門市限量上架

▲全聯「請支援收銀」周邊開發醫療口罩，網友狂敲碗。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心日前於台北東區開設「全火鍋」快閃店至明年1月底，還開發出「請支援收銀」系列周邊商品引發網友熱烈討論，而其中3款限量周邊將於9/11起在部分門市陸續開賣，包括網友敲碗的「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」、「柏克金玻璃瓶啤酒」。

▲「全力抗機能口罩」每包2入65元。（圖／業者提供）

全聯與名店、名物、名設計師跨界合作，將自己的品牌隱性資產「請支援收銀」概念融入，開發出多款周邊商品，包含T-Shirt、襪子、購物袋、筆、封箱膠帶、貼紙，目前僅在全火鍋販售；不過全火鍋9月訂位全滿，臉書及店面都公告9/15中午12點開放10月訂位，往後也將比照辦理，每月15日中午12點開放下個月的訂位。

▲全聯「請支援收銀」3款限量周邊，9/11部分門市開賣。（圖／業者提供）

為了滿足消費者需求，全聯將於9/11起在部份門市陸續開賣其中3款「請支援收銀」周邊商品，分別為「康乃馨醫療級口罩」每盒20片售價190元、「全力抗機能口罩」每包2入65元、「柏克金玻璃瓶啤酒-黃金拉格/科隆」超商門市價每瓶48元，各店數量皆有限，售完為止。另每店開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。

▲萊潔「曜石黑」口罩即將上市。（圖／業者提供）

除了全聯推出「請支援收銀」黑色風格醫療口罩，喜歡黑色系口罩的民眾也可把握萊潔「玩色．炫彩系列」此波推出的新色「曜石黑」，9/11上午10點將於全家便利商店開放首波預購，全台共限量3萬盒，每盒定價399元，民眾需向店員預購，每人限購2盒，售完為止。日後也將於萊爾富、家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來