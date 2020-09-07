接軌2大會計魔王！保險論壇未見董總　黃天牧批：不知其所以然

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為接軌國際，金管會將推動IFRS 17、ICS 2.0共兩大制度，主委黃天牧今（7）日表示，這是一個集體努力的過程，點名保險公司負責人沒有親自出席，「不是只知其然，而不知其所以然」，希望高階負責人應重視該議題，明白須付出何種代價及資源，才能上下一心，面對保險業重塑與新生的重要課題。

黃天牧在保險業風險管理趨勢論壇上致詞時表示，台灣2026年要接軌17號公報（IFRS 17）、保險資本標準（ICS）共2大制度，這過程是「集體努力的過程」，而會研基金會為表達接軌決心，拍了宣導影片，以電影《真善美》一首主題曲「We Are Sixteen going on seventeen」，女主角大女兒16歲情竇初開，男主角跟她說，妳即將邁入17歲是人生另一個階段，最好依賴他別被騙，來比喻台灣邁入17號公報，是一個重塑與新生。

黃天牧也對保險公司提出6大看法，首先是17號公報與ICS 2.0這兩個制度不能分開來看，方法論相同，既然保險局要推動遵守去年年會通過的阿布達比協定，決定於2026年同步啟動，主管機關的決心與達到目標的企圖心不容置疑，因此期盼保險業要一起努力。

第二，今天參與會議人數達230多人，但推動這兩個制度，應像當初金融業做防制洗錢評鑑，台灣投入最多資源、上下一心，不應只是中階主管或基層知道如何操作，更重要的是高階負責人也應了解在做什麼事，由於整個過程需投入很多資源，策略完全改變，期待保險局、保發中心未來有更多的訓練，邀請保險公司董事長、總經理參加，了解兩個制度對公司會有哪些影響、需付出哪些代價，今天與會的名單沒有看到董事長或總經理，「不是只知其然，而不知其所以然」。

第三為與利害關係人溝通，黃天牧認為，與洗錢防制概念一樣，推動負債公允價值與資本計提，要與利害關係人溝通，業務員賣得商品不同，保戶期待也不同，應讓更多利害關係人了解在做什麼事情，如洗錢防制宣導，不只是銀行行員要知道，客戶也要知道銀行會怎麼處理，共同塑造氛圍與集團共識，這是很長的旅程要好好來做。

第四是商品結構同步調整，由於與現行設計商品考量不同，不能等2026年才開始改變結構，這與將來增提保險準備金有相關，應從現在開始著手，但是不是每家保險公司都願意朝此方向前進，像是近來保險局對某些商品有疑慮，因此仍需要思考與觀察，提醒業者不是精算部門算一算要增資多少，而是商品結構也要同步調整。

第五為保險公司資源不同，大型保險公司背後高利率保單多，但相對有較多的資源與人力，而小公司推動上也有其方便與困難度，但這件事是大家一起走，轉型上若有困難，保險局與保發中心應盡量協調人力與資源等，幫助小公司一起成長，大家要齊步一起走。

第六為在地化考量，黃天牧表示，台灣過去長久以來某時期的高利率保單問題，對保險業經營是一大挑戰，但他強調，「不只是為國際化而國際化」，若台灣保險監理規則不與國際接軌，也走不出去，財報也不肯認，國際化過程一定要有在地化考量，任何保險公司負責人不能只靠短期，要有長期規劃，保險局過去幾年也很積極爭取台灣本土上的特別條件，官員也直接與國際監理官溝通，爭取更多在地化調整措施。

黃天牧也感謝國內至少2家保險業者實際參與測試，了解台灣接軌誠意與特定經營狀況，未來推動2大制度，會考量過去保險公司經營上老保單的負擔，全力爭取讓大家接軌時，不只是「不可能的任務」，但公司也要拿出決心與承諾來做這件事。