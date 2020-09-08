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老公讓2女大生墮胎！補教女名師「月給婆婆12萬」慘成家人提款機

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（示意圖／pixabay）

▲老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一位高中女數學老師個性活潑，上課非常有趣，許多學生相當喜歡他，後來在朋友推薦下到了補習班教數學，一炮而紅成了補教名師，月收入相當可觀，但相當辛苦，必須南北跑教課，因此也無暇顧孩子，只能月給婆婆12萬請她幫忙帶孩子，而她的老公是在大學當教授，也以各種理由向她要錢，沒想到老公竟曾經讓2名女學生墮胎，給婆婆的錢也被小姑小叔借走，她慘成了家人提款機，直到60歲才覺醒。

知名作家廖輝英在節目《命運好好玩》中分享一名女數學老師的故事，這位女數學老師和老公原本在同間高中教書，後來因她上課有趣，受到學生喜愛，在友人建議下到了補習班試教，一炮而紅，補習班老闆為了延攬她，提出先將退休金給她以及高薪的條件，希望她能到補習班教數學，後來她向高中提出辭職，決定專心投入補教業，一堂課的費用也從2500元升到了6000元，甚至還紅到中南部，必須南北跑教課。

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尪出軌讓2女學生墮胎！補教名師「月給婆婆12萬」慘成家人提款機

▲廖輝英在節目《命運好好玩》中分享一名女師「月給婆婆12萬」慘成提款機。（圖／翻攝命運好好玩Youtube）

這名女數學老師的行程越來越滿，雖然賺了很多錢，但沒有時間能顧孩子，只能請婆婆幫忙帶孩子，一個月給她12萬元。後來女老師的丈夫決定去念碩士博士班，之後到了大學當教授，並藉著各種理由，向老婆要錢。

後來，女老師發現，丈夫竟曾經讓2名女學生墮胎過，而給婆婆的錢，小姑、小叔沒有錢時都會向婆婆借，這時她才覺悟，每天跑來跑去辛苦的教書，最後竟成了家人的提款機，於是選擇在60歲退休，不要再這麼辛苦，好好過退休人生。

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