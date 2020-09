快訊／智利規模6.4地震強襲「狂搖45秒」！　深度僅27公里

▲智利發生規模6.4地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/編譯

智利中部當地5日晚間9時16分(台灣時間6日上午9時16分)發生規模6.4地震,震央位在中北部城鎮奧瓦列(Ovalle)西北部約46公里處,深度僅27公里。截至目前,當地並未傳出傷亡消息,也沒有發布海嘯警報。

根據當地多名網友拍攝的畫面,這起地震震感強烈,家中吊燈不斷搖晃,擺放在床頭架上的物品掉落地板。另有人指出,地震至少持續晃了45秒。

