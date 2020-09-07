資金告急！科威特財長警告：10月後國家發不出薪水

▲科威特過於依賴石油經濟，導致難以靈活因應疫情衝擊，而流動資金將耗盡更雪上加霜。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

科威特因盛產石油，去年人均GDP比台灣還高，達29,266美元。但受到新冠疫情影響，財政部長巴拉克.希丹（Barak Al-Sheetan）8月警告，在10月後將沒有足夠現金支付公家機關薪水，並證實科威特正快速消耗流動資產，若油價仍未改善，且無法向本地或國際市場借款的話，資金將很快耗盡。

據彭博社報導，科威特今年預算赤字將近460億美元，而政府卻已幾乎耗盡流動資產，原因之一為科威特酋長（Emir）任命的總理及其政府，和科威特民選議會間的對峙，阻礙了分配各州政府物資援助計畫，導致政策僵局。

受到新冠疫情影響油價大跌，而沙烏地阿拉伯與俄羅斯年初的油價戰讓情況更雪上加霜，以致主要收入為石油的國家，如科威特、沙烏地阿拉伯、巴林等受到重創。目前沙國正在縮減福利並增加稅收，儲蓄較少的巴林及阿曼則四處借錢，並尋求較富裕鄰國支援。阿拉伯聯合大公國則隨著杜拜（Dubai）成為物流和金融中心，實現經濟自由化。

據外交部資料指出，科威特為海灣國家第3名富有產油國，石油佔世界總蘊藏量1/10，為主要經濟命脈，主要貿易國為美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中國、韓國與印度，為政府帶來超過9成收入，大部分糧食及民生必需品都須仰賴國外進口，2018年時對外貿易順差約達357億美元，主要輸出電子、電器、工業產品、化學品、紡織品、食品、汽車等產品，也是我國第21大貿易夥伴。

科威特的最後一筆錢為全世界第四大基金「鼓勵未來世代基金」（Touching the Future Generations Fund），總資產達美金5500億元，但即使該基金已向科國政府購買超過70億美元的資產，但仍不足以彌補財政缺口。有些基金反對者則警告，若不盡早實現經濟多元化、創造更多就業機會，資金將在15-20年內耗盡。