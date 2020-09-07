常掉頭髮！她連續收集12天寫本本　「平均破100根」哭：早晚要禿

▲掉頭髮。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

一般人梳頭或者洗頭通常都會掉落幾根頭髮，但是人一天究竟會掉幾根頭髮卻因人而異，一名大陸女網友因為有掉髮的煩惱，開始記錄為期12天的掉髮量紀錄，還將結果PO上網路分享，引起許多網友熱烈討論。

▲女網友收集12天的掉髮量做紀錄。（圖／翻攝自微博）

原PO在微博發文表示，自己每天都會掉落不少根頭髮，好奇心驅使下乾脆把掉落的頭髮收集起來做記錄，看看一段時間內的掉髮量究竟有多少；這名網友從8月21日開始至9月1日，每天收集自己掉落的頭髮並捲成小小一束，掉髮量最少時一天僅26根，最多則有245根，12天過後總共掉了1,254根，讓她看著自己的紀錄哀嚎，「十二天的掉髮歷程，我是蒲公英嗎？早晚要禿了留著做頂假髮吧，畢竟假髮那麼貴。」

▲女網友長期有掉髮的煩惱。（圖／翻攝自微博）

網友看了之後則紛紛留言表示，「下水道堵塞的元凶」、「我也天天掉那麼多，一邊掉一邊長」、「說的是我嗎？洗一次就掉這麼多」、「洗頭成本太高了」、「這屬於脫髮了，要看一下醫生了」、「據說植髮一根15到30元，每天掉髮的我們是不是敗家子」、「大家都掉頭髮我就放心了」、「我所有頭髮加起來都沒你掉的多。」

另外有網友分享說道，醫學角度出發，如果每天掉落的頭髮數量在100根以上，並且連續超過一個月都沒有停止的跡象，頭上部分區域還出現稀疏的現象，這種情況才被稱為「脫髮」。但因為大部分的人不會有耐心去數頭髮，因此可以試試用比較簡單的「拉髮自測法」。

首先，先將五根手指伸開後插入頭髮根部，手掌緊貼頭頂，然後併攏五指夾住頭髮，夾的不要太鬆，再輕拉頭髮，反覆做6-8次，如果手指縫裡夾掉的頭髮每次都有3、4根以上就很可能真的有脫髮的問題，可以考慮進行相關檢查。

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