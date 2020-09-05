台灣有「三大利器」強擋！美記者：共軍發動傘兵空降等於自殺

▲中國空降兵。（圖／翻攝自百度百科）



記者崔子柔／綜合報導

大陸最近頻頻在海岸線進行軍演，也表明就是「針對台灣」，美國知名記者大衛．艾克斯（David Axe）就在2日上架的文章中提到，台灣有三大利器，共軍如果在台灣空襲或空降，就等於是自殺行為。

艾克斯在《富比士》（Forbes）雜誌撰寫的「中國傘兵登陸後，台灣坦克將陸續駛入（After Chinese Paratroopers Land, Taiwanese Tanks Would Roll In）」文章2日上線，其中提到，中國要入侵台灣主要會從海上攻擊，但部分共軍也可能以空降方式登陸，中國空降兵可能試著搶占關鍵設施，並在台灣部隊後方開出戰線，幫助共軍登陸。

艾克斯也說，共軍正在加強訓練新型軍機「Y-20戰略空中運輸機」與3萬兵力的空降部隊，必須穿越台海的空中防線。他引述美國加州「蘭德智庫」（RAND）報告內容，「除非徹底壓制台灣的防空力量，不然這種大規模空降、空襲行動都是自殺式襲擊，就等於是自殺行為。」

▲中國空降兵。（圖／翻攝自百度百科）



艾克斯指出，台灣每年的漢光演習都針對共軍空襲進行模擬，無論共軍哪支部隊成功空降登陸，都會在地面碰上強大抵抗。台軍的三大利器為「戰車、直升機、戰機」，三者皆可接連轟炸共軍傘兵，就算「Y-20戰略空中運輸機」提高空降部隊生存率，但空降兵缺乏重型武器，登陸後做不成台灣M60戰車的對手。