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男友1秒倒！短裙妹路邊大戰2男　塑膠椅爆頭仍站挺

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▲▼男友1秒倒！短裙妹路邊大戰2男　塑膠椅爆頭仍站挺。（圖／翻攝微博）

▲短裙妹與男友到路邊吃飯，突然被兩男攻擊。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

超兇悍！大陸微博近日瘋傳一段情侶打架畫面，一名短裙妹與男友在路邊吃飯時，突然被兩名男子翻桌挑釁，4人瞬間大打出手。其中，女子的男友1秒就被打倒，僅剩短裙妹獨自奮戰，影片曝光後不少網友大讚「值得託付一生的女人！」

綜合陸媒報導，某處大排檔3日凌晨2時許，一名白衣男子與短裙女友到路邊做下準備用餐，但兩人停車時疑似與他人發生爭執，導致黃衣男及黑衣男一言不合就翻桌。

▲▼男友1秒倒！短裙妹路邊大戰2男　塑膠椅爆頭仍站挺。（圖／翻攝微博）

▲▼短裙妹比男友還兇猛，獨自跟兩男纏鬥。（圖／翻攝微博）

▲▼男友1秒倒！短裙妹路邊大戰2男　塑膠椅爆頭仍站挺。（圖／翻攝微博）

豈料，短裙妹看到男友瞬間被推倒，氣得出手教訓黑衣男，雙方拉扯扭打。期間，黑衣男不斷用塑膠椅毆打短裙妹，甚至趁女子背對時被直接用椅子爆頭，但短裙妹僅扶著額頭舒緩，完全沒有示弱、倒下的意思，最後還拉著男友追擊逃跑的兩名男子。

網友看完紛紛留言，「這個被打的男人真垃圾，一直倒地」、「從桌子被踹倒的那一刻，我就知道這女的不簡單，一點都不慌」、「我想起了古惑仔裡面的橋段」、「店家，我招誰惹誰了」、「用塑料椅子，還不如拳頭實在」、「不抓頭髮不穿裙子搞不好那男的打不過她」。

►緊緻透亮一片就夠

影片點這

▼短裙妹的男友大部分時間都跌坐在地。（圖／翻攝微博）

▲▼男友1秒倒！短裙妹路邊大戰2男　塑膠椅爆頭仍站挺。（圖／翻攝微博）

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