TikTok協商4種收購方案　包括不出售核心演算法

▲TikTok母公司字節跳動正與潛在買家商討4種可能的收購方式。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普周二（1日）對TikTok出售在美業務一事下達最後通牒，要求TikTok需在9月15日前與買方達成協議，否則將關閉TikTok在美業務。《路透》引述消息人士報導，TikTok母公司字節跳動正與潛在買家商討4種可能的收購方式，其中一項即不出售關鍵演算軟體。

TikTok正與潛在買家討論4套可能的收購方案，包括：不出售核心演算法、經北京批准將TikTok演算法出售給收購者、字節跳動以授權方式讓買家可使用TikTok演算程式，以及向美國監管機構爭取過渡期。

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不過不管是哪個方案，都不完美。《路透》指出，不出售核心演算法的方案可繞過中國的出口管制規定，但無論是對微軟還是甲骨文來說，都是一個相當大的挑戰，他們必須迅速找到TikTok演算法的替代品。

至於向美國監管機構要求「過渡期」的方案也存在不確定性，因為目前尚不清楚在規定時間內，中方是否允許這麼做。另外，鑑於中美兩國關係因貿易、網路安全及新冠肺炎疫情等問題不斷惡化，尋求北京批准出售核心演算法的方案恐「放大地緣政治風險」。

而「授權」的方案則可能會引起美國海外投資委員會（CFIUS）的疑慮，畢竟CFIUS希望字節跳動能與TikTok美國業務劃清關係。

目前尚不清楚哪種方式會被採納，若在川普規定的時限內未能達成協議，TikTok將自9月20日起在美國面臨被禁用的命運。日前，TikTok已向向美國總統川普與美國政府就其以行政命令要求美企禁止與TikTok以及字節跳動交易的行政命令提告。