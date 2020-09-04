跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

【小人物大故事】

「我希望讓每位進來自然美的客人，出去都可以變得更美、更有自信」東森自然美宜蘭中山店陳羿築，原是美容專科畢業，在林鳳琴老師的指導下成為自然美美容師，因為喜歡與客人互動如朋友般親近，從中也獲得工作成就感，就此立定她一生的志業，希望幫助更多女性，重拾自信，遇見更好的自己。婚後隨著兩個孩子的到來，兼顧家庭與事業的心願更加強念，讓陳羿築選擇開店，希望在工作時間上，藉由自由分配，掌握更多彈性，「看著小孩成長的同時，自己也可以跟著成長。」陳羿築表示。

▲東森自然美宜蘭中山店，店長陳羿築老師，加盟年資21年。（圖／東森自然美提供）

自然美年資21年的陳羿築，起初開店時，沒有穩定客源支撐，陳羿築分享「如何開發新客、與顧客維持像朋友、家人一般的關係，在互動上都要處處留意，處處用心，要讓我們的存在不會讓客人感到壓力」。陳羿築用時間經營客戶，用專業贏得信賴，她肯定說道「給客人最貴最好的，不如給他最適合的」，儘管經常面對客人反問說「你會不會做生意啊？」，陳羿築笑而不語，也就是如此為客人著想的性格，讓她為自己的店建立起良好口碑。

▲陳羿築為客人進行專業肌膚檢測，量身訂製保養課程。（圖／東森自然美提供）

然而，良好的口碑經營固然重要，但網路行銷當道，如何讓優質的店家形象，被更多消費者看見，值得思考，陳羿築認真說道「東森自然美的行銷模式已經跳脫了一般線下通路的思維，網路行銷是新增客源的最佳管道，像是google商業店家、Facebook粉絲團都有新客上門詢問」，因此陳羿築很感謝東森集團資源的挹注，更感激王令麟總裁的領導。而除了行銷素材多樣化外，陳羿築也深刻感受到產品研發不斷進步，她表示「天然的保養品成份是自然美最基本的要求，而如何在天然與有效間取得平衡，東森做了最好的示範，邀請專家參與研究開發，強化品牌的專業形象，同時也跨出產業框架，將保健食品帶入，讓客人擁有更多選擇」。陳羿築自豪分享，東森自然美與永信藥品大廠合作推出的「晶睿力」葉黃素，店內銷售成績很好，不少客人吃了覺得有感，每天兩顆就能讓眼睛舒適不乾澀。而每當收到客戶的回饋與感謝，更加激起陳羿築的動力，她希望推薦給客人更好的產品，也鼓勵客人要好好愛護自己。

▲陳羿築跟著公司腳步走，透過網路行銷，開發新客源。（圖／翻拍自東森自然美宜蘭中山店Facebook）

談到東森集團的導客資源，陳羿築認為對加盟店的經營很有幫助，但如同網路行銷推廣般，雖然客源已增加，但要如何留住新客才是真功夫。陳羿築用心為客人打造多樣化服務，特別應徵具身體按摩專業的美容師，在客人時間允許下，做好臉部保養之餘也能放鬆身體。同時搭配優惠方案的設計，不時大方推出「臉部優惠課程，新客買一送一等」，如近期的三倍券消費政策，陳羿築搶搭熱潮，以類似的概念包裝，加碼推出「振興四倍優惠」，客人無須支付政府的三倍券，即能享有更多優惠。陳羿築強調，若能讓客人擁有再一次接觸自然美的機會，可以讓客人對自然美的產品與服務，體驗更深更有感，進而留下美好印象。

最後，對於未來目標的規劃，陳羿築了解到「自然美品牌已走向年輕化世代，若不努力跟著集團腳步走，沒有前進那就是退步，在往前走的同時，也要透過多元化的內容，才能吸引新客加入」，陳羿築更期許自己能將客人照顧的更好，讓他們的肌膚回到最健康的狀態。她相信未來的東森自然美，不僅是幫客人愉快地找回美麗自我，更能進一步照顧他們的身體健康，由衷希望每位客人都能做到「現在花錢養自己，而不是以後花錢養醫生」。

▲未來目標，陳羿築期許自己幫助客人重拾肌膚最健康的狀態。（圖／東森自然美提供）