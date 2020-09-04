　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

【小人物大故事】

「我希望讓每位進來自然美的客人，出去都可以變得更美、更有自信」東森自然美宜蘭中山店陳羿築，原是美容專科畢業，在林鳳琴老師的指導下成為自然美美容師，因為喜歡與客人互動如朋友般親近，從中也獲得工作成就感，就此立定她一生的志業，希望幫助更多女性，重拾自信，遇見更好的自己。婚後隨著兩個孩子的到來，兼顧家庭與事業的心願更加強念，讓陳羿築選擇開店，希望在工作時間上，藉由自由分配，掌握更多彈性，「看著小孩成長的同時，自己也可以跟著成長。」陳羿築表示。

小人物大故事-東森自然美陳羿築（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美宜蘭中山店，店長陳羿築老師，加盟年資21年。（圖／東森自然美提供）

自然美年資21年的陳羿築，起初開店時，沒有穩定客源支撐，陳羿築分享「如何開發新客、與顧客維持像朋友、家人一般的關係，在互動上都要處處留意，處處用心，要讓我們的存在不會讓客人感到壓力」。陳羿築用時間經營客戶，用專業贏得信賴，她肯定說道「給客人最貴最好的，不如給他最適合的」，儘管經常面對客人反問說「你會不會做生意啊？」，陳羿築笑而不語，也就是如此為客人著想的性格，讓她為自己的店建立起良好口碑。

小人物大故事-東森自然美陳羿築（圖／東森自然美提供）

▲陳羿築為客人進行專業肌膚檢測，量身訂製保養課程。（圖／東森自然美提供）

然而，良好的口碑經營固然重要，但網路行銷當道，如何讓優質的店家形象，被更多消費者看見，值得思考，陳羿築認真說道「東森自然美的行銷模式已經跳脫了一般線下通路的思維，網路行銷是新增客源的最佳管道，像是google商業店家、Facebook粉絲團都有新客上門詢問」，因此陳羿築很感謝東森集團資源的挹注，更感激王令麟總裁的領導。而除了行銷素材多樣化外，陳羿築也深刻感受到產品研發不斷進步，她表示「天然的保養品成份是自然美最基本的要求，而如何在天然與有效間取得平衡，東森做了最好的示範，邀請專家參與研究開發，強化品牌的專業形象，同時也跨出產業框架，將保健食品帶入，讓客人擁有更多選擇」。陳羿築自豪分享，東森自然美與永信藥品大廠合作推出的「晶睿力」葉黃素，店內銷售成績很好，不少客人吃了覺得有感，每天兩顆就能讓眼睛舒適不乾澀。而每當收到客戶的回饋與感謝，更加激起陳羿築的動力，她希望推薦給客人更好的產品，也鼓勵客人要好好愛護自己。

小人物大故事-東森自然美陳羿築（圖／東森自然美提供）

▲陳羿築跟著公司腳步走，透過網路行銷，開發新客源。（圖／翻拍自東森自然美宜蘭中山店Facebook）

談到東森集團的導客資源，陳羿築認為對加盟店的經營很有幫助，但如同網路行銷推廣般，雖然客源已增加，但要如何留住新客才是真功夫。陳羿築用心為客人打造多樣化服務，特別應徵具身體按摩專業的美容師，在客人時間允許下，做好臉部保養之餘也能放鬆身體。同時搭配優惠方案的設計，不時大方推出「臉部優惠課程，新客買一送一等」，如近期的三倍券消費政策，陳羿築搶搭熱潮，以類似的概念包裝，加碼推出「振興四倍優惠」，客人無須支付政府的三倍券，即能享有更多優惠。陳羿築強調，若能讓客人擁有再一次接觸自然美的機會，可以讓客人對自然美的產品與服務，體驗更深更有感，進而留下美好印象。

最後，對於未來目標的規劃，陳羿築了解到「自然美品牌已走向年輕化世代，若不努力跟著集團腳步走，沒有前進那就是退步，在往前走的同時，也要透過多元化的內容，才能吸引新客加入」，陳羿築更期許自己能將客人照顧的更好，讓他們的肌膚回到最健康的狀態。她相信未來的東森自然美，不僅是幫客人愉快地找回美麗自我，更能進一步照顧他們的身體健康，由衷希望每位客人都能做到「現在花錢養自己，而不是以後花錢養醫生」。

小人物大故事-東森自然美陳羿築（圖／東森自然美提供）

▲未來目標，陳羿築期許自己幫助客人重拾肌膚最健康的狀態。（圖／東森自然美提供）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

沒中威力彩可能是「味煞擋財」？化解居家味煞扭轉下半年運勢靠「加氛」去味神器

黃偉哲三度上購物台再破紀錄　王令麟加碼助攻40分鐘直播熱銷1200盒文旦

雨傘下雨會變色！檯燈、門簾滿滿哆啦A夢　小7集點第二波9/9開跑

酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了　成人8色+兒童黃小虎9/4限量開賣

奶香冰淇淋尬蜜珍珠！漢堡王全新「黑糖珍珠波波聖代」來了　只賣2個月

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

沒中威力彩可能是「味煞擋財」？化解居家味煞扭轉下半年運勢靠「加氛」去味神器

黃偉哲三度上購物台再破紀錄　王令麟加碼助攻40分鐘直播熱銷1200盒文旦

雨傘下雨會變色！檯燈、門簾滿滿哆啦A夢　小7集點第二波9/9開跑

酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了　成人8色+兒童黃小虎9/4限量開賣

奶香冰淇淋尬蜜珍珠！漢堡王全新「黑糖珍珠波波聖代」來了　只賣2個月

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

兼具環保與美觀！高雄厝邁入第10年　中古價貴1~2成仍有人買單

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

消費熱門新聞

全聯快閃火鍋店！「請支援收銀」醫療口罩開賣

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

首波只有3萬盒！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」口罩

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

優雅做菜就靠它！　IH爐少油煙味受青睞

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」登場

首款兒童近視控制日拋隱眼　搶先全亞太登台

萊爾富「夜霓紫」口罩7點開賣

只賣2個月！漢堡王新黑糖珍珠聖代來了

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

菠蘿派皮塞進滿滿芋泥餡！超商網羅7大芋頭逸品

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面