竹市青年委員會含5大學學生代表　林智堅主持首次會議

▲新竹市長林智堅主持首次委員會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府去（108）年成立青年發展科後，積極組織青年事務委員會，除有府內代表，也經各界推薦甄選出9位府外代表，包括在地青年代表及新竹五所大學學生代表，由新竹市長林智堅主持首次委員會並頒發聘書予各委員，共同討論成立青年發展網路平台、青創的成功案例分享等提案。林智堅感謝府外代表提供寶貴意見，期待透過委員會，充分表達青年的聲音，一同成為改造城市的熱血起點。

勞工處表示，青年事務委員會於7月15日府內跨局處協調會中決議，分為公共參與組、培育能力組、創新創業組、文創美化組及成家育兒組等5個工作小組，分別由民政處、教育處、產業發展處、文化局及都市發展處等主責，依需求召開研商會議，由勞工處定期召集小組例會，追蹤管考進度及統籌青年委員會議事宜。

勞工處表示，本次會議出席之委員為10位府內局處首長代表，及呂家興、鄭心瑜、陳宥達、林詩嘉、沈運聖及王昱登等6人。為充分借重青年委員的經驗與專才，未來將持續召開委員會議，讓青年與政府透過此溝通平台對話，不僅提升青年對施政的認同，也讓政策產出更具執行效益，共創城市雙贏。

林智堅表示，新竹市平均年齡只有39歲，是全國最年輕的城市，市府團隊的成員也都非常年輕，近年積極推動政策促進青年發展。與清大及工研院合作成立「創新產業加速中心」、提供「中小企業創業便利貸」，助青年創業圓夢，像普羅森科技，從小規模公司到如今成為3D列印全球前三大廠，就是最好的例子。也將東門市場打造成青創基地，集結許多有生意頭腦的年輕人，成為年輕人們下班下課後的好去處，甚至還有商家被百貨公司邀請設櫃。

林智堅表示，市府關心年輕朋友，同時也希望協助照顧他們的孩子與長輩，因此推出如生育津貼、育兒指導員、以及打造非營利幼兒園等各項托育政策，並打造新竹公園等多個適合親子同遊之處，讓新手爸媽生下孩子擁有支柱。也希望藉由每兩個月的工作會議、半年一次大會，充分表達青年的聲音，作為施政參考。

林智堅特別感謝府外代表提供代表年輕人的想法，本市青年事務委員會青年代表為任務編組，經各界推薦甄選出9位，來自竹市交大、清大、玄奘、元培、中華等五校的代表，以及積極投入新竹市運動領域、青年創業、在地創生及文化傳承的青年代表，其中也包括返鄉創業的戲棚下負責人陳宥達及返鄉任教的奧運射箭國手林詩嘉；此外，再加上10位府內局處首長代表，共有19位委員，任期2年且無給職。

勞工處表示，青年事務委員之一的陳宥達今年29歲，長期關心青創及舊城區的發展。為實現自己的創業夢，在舊城區百年日式建築改造後，開設「戲棚下」餐飲店，加上推出創意料理「鐵扇公主」、「霸王」及「虞姬」，成為年輕人最夯的網紅炸雞名店，成功打造出特色品牌。

他以創業者經驗，建議政府應讓想要創業的青年能適時獲得幫助，第一步可透過更多溝通管道，開放更多資訊，也期待透委員會能扮演與市府、創業青年橫向連結的角色，持續提供青年創業資源，讓孤單的創業路途有更多夥伴。

勞工處表示，本次會議由各青年委員提出三案，分別為「市府應成立青年發展網路平台」及「市府應集結30歲以下青年現已成功創業分享經驗」及「盼市府平抑房價，提高房屋稅」。

首先，將於民眾線上申辦服務「新竹市政府數位市民整合服務」平台上，特別建置「政策參與平台」專區，鼓勵民眾主動並以實名制方式提案，並由提案人提供舉證與建議實質方案。另不限制回應門檻，將會分派給委員會下各工作小組研議執行或因應對策，以具體回應提案人，建構與青年有效溝通機制。其次，為協助青年創業圓夢，產發處、勞工處與工策會等跨局處推動，預計辦理8場以上創業講座，並透過網路媒體分享相關資源。

另外，關於透過提高房屋稅平抑房價，林智堅市長上任後，已於105年7月透過調高78.57%的房屋標準單價，來提高房屋稅，此外，為減輕青年居住不易的難題，也將繼續推動及宣導住宅貸款利息補貼、租金補助、包租代管及青創宅等青年安居措施，維護青年居住正義，同時也請稅務局依整體環境研議調整房屋稅。