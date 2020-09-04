「最嫩爸爸」接高中女兒放學　被誤認情侶！老師直接跟媽媽告狀

▲顏值頗高的年輕爸爸，在網路掀起討論。（圖／翻攝自騰訊網）

圖、文／CTWANT

為了常保年輕美麗，許多人會定期拜訪醫美診所進行臉部及皮膚保養，但其實擁有一顆年輕的心比什麼都重要。近日有一名網友分享一位爸爸到學校接送就讀高中的女兒放學的照片，由於這位爸爸的長相相當凍齡，還讓學校老師誤會兩人是情侶。

▲顏值頗高的年輕爸爸，在網路掀起討論。（圖／翻攝自騰訊網）

根據《搜狐》報導，透過照片可看到，這名到校接送女兒的年輕爸爸外表保養得相當好，長相白淨斯文、身型高挑，穿著打扮也與一般時下年輕人無異，整體印象就如鄰家大哥哥，絲毫看不出已有一個就讀高中的女兒，也因此獲得了「最嫩爸爸」的稱號，每每到學校接女兒，還會被女兒的同學、老師誤認兩人是情侶。

▲顏值頗高的年輕爸爸，在網路掀起討論。（圖／翻攝自騰訊網）

對於爸爸因凍齡的高顏值引起話題，女兒則表示心情十分複雜，一方面高興爸爸會到學校接自己放學；但另一方面，又因為爸爸的外表讓自己經常被老師、同學誤會，甚至打電話給媽媽告狀自己在談戀愛而感到傷腦筋。

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