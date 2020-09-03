浪愛回家！​9/5北市動物保護月活動首登場　喵星人認養派對

▲親子繪貓互動彩繪DIY，小朋友擔任動物小尖兵。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市動物保護月首場主題活動結合台北市動物之家「2020浪愛回家」認養會，將在9月5日下午1時30分舉辦「喵星人認養派對」。北市動保處邀請身為貓奴的伊林名模紀艾希到場推廣認養。

活動當日有「搶頭香好禮」、「親子繪貓互動彩繪DIY」、「貓舍在哪裡闖關趣」及「新手貓奴專屬課程」等互動遊戲，民眾認養喵星人還可獲得「幸福犬貓認養VIP」及1年期寵物保險，市值新台幣1萬7,850元的福利，另加贈「尋常台北-毛孩的幸福指南」專書及貓造型禮物等大禮包。

▲「2020浪愛回家」，依林名模紀艾希推廣貓咪認養。（圖／北市府提供）

北市動保處表示，伊林名模紀艾希是「2020浪愛回家」犬貓愛心月曆的7月之星，本身為飼養2隻喵星人的貓奴，非常熱心公益，特別出席9月5日台北市動物之家舉辦的「喵星人認養派對」，與動保處一起呼籲「認養不棄養」的觀念，以自身經驗邀請大家一起成為貓奴。

暑假即將進入尾聲，「喵星人認養派對」特別規劃「親子繪貓互動彩繪DIY」活動，讓小朋友透過喵星人立體模型彩繪，一起學習參與動物保護與推薦認養。

另外，活動當日參訪動物之家，或參加「貓舍在哪裡闖關趣」活動，還可拿到可愛的貓爪貼或不鏽鋼貓咪造型小湯匙等精美的小禮物。新手貓奴專屬課程」將由資深志工兼貓親訓講師及美容師在場指導新手認養人，了解喵星人必知的10大重點及美容小撇步，想當貓奴候選人可至「台北市動物之家」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tcapo.tas）預約報名。