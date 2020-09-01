新竹「保全李宗瑞」家中暗房尋獲　鄰居爆：高雄少女曾被帶進巷弄

圖文／鏡週刊

高雄市1名就讀國二生北上當「電競陪玩師」，29日自高雄搭高鐵到新竹後即失聯，警方經過連日搜尋，今天上午9點在竹東中興路1套房的夾層中找到少女和網友羅姓保全員。

少女失蹤案引發社會關注，南北警力動員找人，警方今天上午警方在新竹縣竹東鎮二重埔地區找到失蹤少女，當時少女遭曾涉性侵案的羅姓男子控制，而羅涉嫌藏匿少女的房間，是經特別設計過的夾層暗房，警方攻堅進入透天樓房後，才在夾層內找出羅和少女。

據了解，警方追問早被找到的羅男朋友盧姓、王姓2男子，盧、王避重就輕，警方專案小組與新竹警方查訪發現，羅母在新竹縣竹東鎮中興路一段，有棟4樓透天樓房供出租，訪查附近住戶也曾有人發現失蹤少女被帶進巷弄後，警方認為少女極可能受控在這裡，今天上午至中興路一段巷內，逐戶查訪，才找到羅母的樓房。

警方攻堅進入羅母的透天樓房，逐樓查尋，在4樓發現夾層，一打開夾層便見到羅姓男子涉嫌將失蹤的少女同控制在夾層內，安全救出少女，並將羅男帶回高雄深入調查案情。

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