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鄰居是「蟑螂養殖戶」小強湧出門縫！管委會竟無法管　他崩潰求救

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公共空間遭惡鄰製造的蟑螂入侵。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

在外居住若遇到不顧衛生的惡鄰，甚至影響公共空間的整潔，應該會讓眾多民眾都相當崩潰。一位網友就在社團貼出照片抱怨，公共走廊地板上全是活跳跳的蟑螂和蟑螂屍體，畫面令人驚恐噁心。該網友表示自己已經向大樓管委會反映，對方卻說「無法解決」，熱心網友見狀也紛紛提供解決方法。

網友在社團「爆料公社二社」發文並貼出照片，抱怨鄰居是「蟑螂養殖戶」，照片也可看出該樓層的公共走廊不斷有蟑螂竄出，地板也散布許多屍體。他發現蟑螂全部聚集在某戶鄰居門前，這戶鄰居也在門口堆積許多紙箱，成為蟑螂隱匿的最好去處。

雖然原PO向大樓管理委員會反映情況，但對方卻表示因為是該鄰居自己購屋居住，僅能進行勸導，他只好在臉書社團貼文求救。網友紛紛留言表示，「這是要故意破壞房價的吧」「報警啦，這我沒辦法住，你加油」，還有人詢問，「不能向環保局檢舉嗎？」

請繼續往下閱讀...

而既然暫時沒辦法解決鄰居的衛生問題，網友也熱心提供解決方法供原PO參考，包括「養大型角蛙」「建議先在自家門框噴殺蟲劑，避免跑入啊」「水煙給他放下去」，還有過來人建議「用硼酸加水拖地、裝驅蟲器」。也有網友說明「這可能會引起疾病傳播，管委會可管，也可以直接請里長來勸導」。


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