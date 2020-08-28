股癌揭「性騷5分鐘」真實動機！他親見館長驚嘆　砲轟劉嫌：重刑就對了

▲劉嫌近距離向館長開3槍。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

館長陳之漢深夜遭槍擊，而23歲劉姓嫌犯正是日前因性騷擾館長，而登上媒體版面的男性狂粉。知名Podcast播客「股癌」謝孟恭發文直指，劉嫌之前摸館長胸部的真實動機，對於攻擊行徑也重砲攻擊。

館長15日直播透露，自己在林口場館的器材區，被一位男粉絲（劉嫌）拉住手臂，摸胸長達5分鐘，後來對方又鬧說要退費，結果事件越演越烈，雙方互相喊告槓上，劉嫌也遭網友肉搜；沒想到，今凌晨更釀成槍擊案件。

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「股癌」謝孟恭在臉書發文，「原來跑去摸館長奶是為了試探能多接近，當時還想說怎麼這麼有創意敢去摸他。」見過館長好幾次的他直言，本人很像遊戲裡的boss、超大隻，又有特殊塗裝全身刺滿，走路也很有風格；旁邊總有至少兩個助理，也是館內最壯的前幾名。

▲他曾見過館長幾次，覺得館長超大隻。（圖／翻攝自臉書／謝孟恭）

謝孟恭也怒砲攻擊者，「繼蔡阿嘎被貓、館長被開後，其實等於人人自危，更加深覺得有些人就是該與社會隔絕的想法。誰X你是破碎家庭長大，還是從小被霸凌不順遂，長壞掉的東西有再多同情，都不代表讓不特定多數人概括承擔風險是合理的。也沒空相信和等待會不會改過向善，多重前科的就重刑處理就對了。」

另外，23歲劉嫌在做案前，先是於計程車埋伏177分鐘，見館長步出健身房後，隨即請司機迴轉，接著下車迅速連開3槍，再悠哉地返回車上，並要求司機載他到派出所自首。據悉，劉嫌過往曾替侯姓女友人出頭痛打其陳姓前男友，一次犯下妨害自由、毀損、傷害等3項前科。

▼劉嫌在開槍後逃離現場，搭上計程車前往林口分局投案。（圖／記者陳以昇攝）