外籍妹「身懷13項絕技」！警喬裝男客秒約套...下場曝光

▲泰籍賣淫妹拿手絕技令台男昏了頭。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名男子「阿杰」（化名）為某應召集團成員之一，他向不知情的房東租了間套房，該應召集團成員則招募泰國籍女子前來該屋與不特定男客進行性交易，還在LINE上貼出13項服務廣告來招攬客人。經士林地院審理，依犯共同圖利容留性交罪，判阿杰5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，阿杰共同基於意圖使女子與他人為性交行為而媒介、容留以營利之犯意聯絡，向不知情的房東在新北市租了間套房，並交由該應召集團成員使用，該應召集團成員則招募泰國籍女子前來該屋，指示她聽候安排從事與不特定男客進行性交易，及約定每30分鐘或50分鐘向男客分別收費2200元或3300 元，而她可分得該交易其中之900 元或1000 元，其餘歸應召集團所有。

此外，阿杰還在LINE主頁張貼13項服務廣告，「絲襪服務、口X、無套吹、奶X、舌吻、品鮑、69、鴛鴦互洗、胸推、冰火毒龍、顏X、屁推」等色情廣告交易訊息招攬不特定男客。警方發現該性交易訊息後，遂喬裝男客，與其約定進行性交易，抵達現場並確認服務內容後，即表明身分，並當場查獲。

此案經士林地院審理，依犯共同圖利容留性交罪，處阿杰有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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