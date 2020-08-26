兆豐正妹行員聯手前夫詐2.8億　哭喊「都沒收過名牌包」認罪：愛錯了人！

▲前兆豐銀行新店分行個金科長石蕙瑄和前夫許皓青，利用20多戶房屋買賣超貸逾3億元 。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔子柔／綜合報導

前兆豐銀行新店分行職員石蕙瑄聯手前夫許皓青，找人頭在大台北地區購買二手屋，再由周芷妘等地政士辦理過戶，石蕙瑄則自行核貸灌水成交價，合計交易22個物件，共詐貸兆豐銀2.8億多元。石蕙瑄在偵查庭上崩潰痛哭，說自己愛錯人，替前夫做了這麼多，卻從沒收過鑽戒、名牌包等禮物。

根據《自由時報》報導，石蕙瑄指出，她為了愛不計較一切，替前夫冒進風險，卻換來這種下場，前夫卻從沒想過她，一般女生常收到的鑽戒、名牌包等禮物，她從來都沒收過，簡直是「愛錯了人！」，她在訊後被檢方諭令30萬元交保。

▲前兆豐銀行新店分行個金科長石蕙瑄和前夫許皓青，利用20多戶房屋買賣超貸逾3億元 。（圖／記者劉昌松攝）



檢調獲報後追查，石蕙瑄從2015年6月到2017年12月間，配合擔任不動產仲介的前夫許皓青，由許男去購買台北士林、文山，新北三重、板橋等地二手屋，成交後安排人頭充當買家，虛報薪資所得，總計26戶超貸近4億元，甚至有間實際成交價1250萬元的房子，被灌水成1900萬元，憑空浮報了5成價金，還有天母北路的一戶物件，實際成交價2000多萬元，卻虛報至3000多萬元，除了超貸款項流入前夫等人口袋，石蕙瑄也賺到不少績效。

台北地檢署依違反銀行法及詐欺等罪起訴石蕙瑄、許皓青、周芷妘及人頭等34人，訊後諭令石女30萬元交保，在押的許皓青則在下週移審台北地院。