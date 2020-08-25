婚前得知男友是富家子！她一聽怒轟出家門：竟冷眼看我為籌錢賣母遺物

▲女子在男友求婚時，得知對方是富二代，讓她瞬間氣炸。（示意圖／翻攝unsplash、pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

國外一名女子在與男友交往期間，為了負擔2人生活開銷，1人當2人用拼命賺錢，甚至連愛犬生病還不惜忍痛賣掉母親遺物來籌措治療費用，直到與男友論及婚嫁時，才發現男友是個億萬富翁，這名女子不但沒有欣喜的感覺，反而對於男友一次都沒有出手幫忙過的行為感到相當憤怒。

這名女子在Raddit網站發文表示，前幾天男友向她求婚，並要求簽婚前協議書，讓她忍不住笑他，「窮人簽什麼婚前協議」，但男友這時卻突然曝光他是「富家子」的真實身分，聽到男友的坦白後，她瞬間感到相當憤怒。女子表示，兩人交往期間，為了支持男友的作家夢，甘願兼2份工作，就是為了負擔2人的生活費，甚至期間兩人的愛犬生重病，她還不惜忍痛賣掉珍惜已久的母親遺物來籌措醫藥費，但男友目睹這樣的情況卻一次都沒有出手幫助過，讓她非常不能接受。

▲女子認為男友「對於生活困頓從不出手相助」相當生氣，最後乾脆直接將他轟出家門。（示意圖／PAKUTAS）

男友事後解釋，因為不少人都是喜歡「他的錢」而不是「他的人」，所以才會下定決心，看否能在沒有家庭幫助的情況下靠自己生活。不過，這樣的說詞不但沒能說服女子，反而讓她相當不能接受，忍不住嗆男友，「你也沒有『靠自己』好嗎？」因為這3年都是她扛著所有開銷；而對於她把母親遺物賣掉，男子也僅是冷淡回應，「我以為妳只是說說，等我發現妳已經賣出去了」。對於男友自私的行為和說法讓女子忍無可忍，最後直接將男子轟出家門。

文章曝光後引來大批網友討論，許多網友大讚女子的決定，「快分了吧，他有錢但他不會給你花」、「這已經不是試探的問題了，而是一味享受對方的付出。只能說有些人財富很多，但內心很貧窮」、「誰會讓自己喜歡的人這樣受苦啊？趕快放生這種男人吧！」