曾單月溺斃2人！墾丁秘境抓交替傳說　在地驚曝「二戰火葬場」：連燒1個月

▲小峇里島景色優美，水面下卻暗藏危機。（圖／翻攝自Google Map）

圖文／CTWANT

屏東墾丁後壁湖的「小峇里島」秘境被天然珊瑚礁環繞，不僅風平浪靜，還可欣賞到湛藍海水，近年吸引大批遊客前往朝聖。雖然該處景色宜人，卻也暗藏危險，還曾在1個月內接連發生2起溺斃事件，「抓交替」傳聞不脛而走；就有當地耆老透露，其實小峇里島在日據時期曾是「焚屍場」，被在地人視為禁地。

2017年10月間，1名21歲的邱姓男大生和3名友人展開環島之旅，同月19日抵達墾丁，並前往小峇里島秘境戲水，不料卻因風浪過大溺水，曾是游泳隊成員的邱男被卡在暗礁動彈不得，送醫後仍不治身亡；巧合的是，就在意外發生不到1個月前，1名9歲女童才在小峇里島溺斃，不免令人聯想到「抓交替」傳說。

▲21歲男大生3年前在小峇里島秘境溺斃。（圖／CTWANT提供）



事件傳出後，當地耆老曾透露，二戰期間日軍運輸艦玉津丸在巴士海峽遭美軍擊沉，數千具罹難者屍體隨海流漂至恆春海岸，全部都被搬到現今的後壁湖附近焚燒，足足燒了1個月才燒完，之後就被在地居民視為禁地，小時候只要去玩都會被長輩責罵，誰知現在卻被當成旅遊秘境，還有大批遊客趨之若鶩。

據了解，網友口中的「小峇里島」秘境，就位在台電核3廠出水口右側，屬於開放水域，因此現場並沒有警示旗幟或救生員；救難隊員表示，雖然海面看似平靜，但水下有強大暗流，不管是浮潛或游泳，都需要穿著救生衣下水才安全，且對水域不熟悉者，很容易會被拉向尖銳礁岩處，其實不適合戲水。

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