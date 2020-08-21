微軟新款無線鍵盤曝光！神秘「愛心鍵」成焦點

▲微軟新款無線鍵盤。（圖／截自推特）

記者王曉敏／綜合報導

微軟新款無線鍵盤曝光！乍看之下，此鍵盤與一般的80%無線藍牙鍵盤無異，但仔細看卻可以發現，在右側轉換鍵（Alt鍵）的右方出現一個有著心型圖標的按鍵，其用途頓時引起社群用戶熱議，據外媒推測，可能是用來開啟表情符號（emoji）的快捷按鈕。

知名爆料人士Walking Cat日前於推特釋出一組微軟新鍵盤的圖片，此鍵盤處了80%鍵盤外，還另外配有獨立的數字鍵盤。不過最令網友關注的是，在80%鍵盤的轉換鍵旁，多出了一顆有著心型符號的按鍵，外媒推測可能是用來開啟表情符號列表的快捷鍵。

實際查詢美國專利商標局（USPTO）上的微軟商標註冊，微軟稱該符號旨在用於創造、整合、編輯、輸入及導出數位媒體、圖形、繪圖、文本及圖像。

▲微軟商標。（圖／截自美國專利商標局網站）

事實上，這不是微軟首次嘗試在鍵盤上添增專用的表情符號鍵，去年年底，微軟就推出了2把有著類似功能的鍵盤，分別是微軟人體工學鍵盤（Microsoft Ergonomic Keyboard）以及微軟精巧藍牙鍵盤。

不過上述兩把鍵盤都有著明確的「笑臉emoji」符號，可輕易理解為表情符號快捷鍵，但Walking Cat釋出的鍵盤圖片上，卻是意思模糊的「愛心」，因此是否確實是用來快速開啟表情符號列表，仍有待觀察。