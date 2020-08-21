兄妹雙擁金龍徽章！任婕讓親哥「直接釘入」胸膛：他讓我堅持

▲任毅和任婕都通過特訓，獲得金龍徽章。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）



記者崔子柔／綜合報導

海軍水下作業大隊（Underwater Operations Unit，UOU）最新一期水械專長班日前結訓，其中有一名女兵任婕，由哥哥任毅上士將象徵訓練合格的「金龍徽章」釘入胸口，她表示，能堅持到現在，和哥哥當時的「一個白眼、一句呵呵」有很大關係。

中華民國海軍臉書粉絲專頁昨日發文，講述海軍兄妹任毅和任婕的故事，內容以任婕為第一人稱視角。貼文指出，「我是任婕，一年多前，第一次跟哥哥說，自己也想跟他一樣，成為水下作業大隊隊員。沒想到哥哥竟翻了我一對白眼及兩聲『呵呵』！後來他看我很認真，後面又補一句：『如果你完成訓練、通過考驗，我希望由我幫你釘金龍徽』。」

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▲任婕是繼黃慧芬之後，在水下械彈專長訓練中首位合格的女兵。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）



任婕說，「就這樣，我在哥哥的『激勵』下，加入海軍並報名108期水械專長班，訓程一開始還算順利，但在負重踩水課程時遇到難關，『嗆水的痛苦』及『體力的不足』，一度讓我萌生退意。好在，最會『激勵』我的哥哥在這時給了我建議及訓練方法，最後我終於通過考驗，順利完訓，水下作業大隊也安排隊員任毅上士，就是我的哥哥，親自為我釘上金龍徽。」

任婕形容完訓的心情，「沒什麼好哭的，但看到哥哥在我完訓後，驕傲地為我釘上金龍徽時，我真的覺得我好慶幸、好驕傲。我向前給哥哥一個大擁抱，並跟他說：『我很慶幸有一個愛嗆我卻又超愛我的哥哥。我更驕傲，跟哥哥一樣成為水下作業大隊隊員了』。」

▼任毅親手替妹妹將徽章釘入胸口。（圖／翻攝自中華民國海軍臉書）

