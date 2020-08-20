陳錫煌、朱宗慶獲行政院文化獎！蘇貞昌親頒：過去國家打壓，現用最高誠意表揚

▲陳錫煌（前排左3）、朱宗慶（前排左2）獲第39屆行政院文化獎，頒獎典禮後與貴賓合影。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

第39屆行政院文化獎頒獎典禮今（20）日於松山文創園區舉行，由行政院長蘇貞昌親授文化獎章予本屆文化獎得主陳錫煌、朱宗慶，蘇貞昌在引言致詞時表示，「過去國家打壓文化，現在用最高誠意來表揚」。而文化部長李永得也提到，此次透過嚴謹的作業程序選出2位得獎人，一位是國寶級傳統掌中戲全方位藝師、一位是享譽國際的音樂家，都是台灣非常珍貴的「無形文化資產」。

行政院文化獎自1981年開始頒授，是國家最高的文化獎項，表揚深耕於不同文化領域，對弘揚台灣文化有功的傑出人士，至今已有85位國內外重要藝文人士獲獎。為了肯定得獎人的終身成就，除了由行政院長頒授文化獎章、證書外，並頒發獎金新台幣100萬元，以表崇敬。

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今年邁入第39屆，由國寶級傳統掌中戲藝師陳錫煌、打擊樂音樂家朱宗慶獲得。行政院長蘇貞昌提到，早年政府用政治力量壓制台灣的母語，也壓制台灣的傳統性、各種文化的活動，今天政府用最高的誠意，從各個領域頒給最高文化獎項給各領域傑出的人才。他稱讚陳錫煌的布袋戲，不但能把木偶戲偶變成有靈魂，活生生地演出各種角色，而且以79歲的高齡還成立陳錫煌的掌中劇團來傳承，只要有人願意學，他就願意教，所以子弟無數，讓台灣傳統布袋戲能傳到各個領域。

蘇貞昌還透露，小時候如果有布袋戲看就是非常高興的事，不但學，而且還會帶到教室，下課時間自己還會偷偷演布袋戲，當時沒有那麼好的戲偶，就自己弄一個裝一個頭，還會在前面同學的坐椅後面加一塊木板，用腳一踏、蹦的一聲演出，成為小孩想像的世界。「今天我能以院長頒獎給陳錫煌老師，深感榮幸，也感謝陳老師一輩子在這個領域的貢獻，讓台灣文化得以傳承」。

▲第39屆行政院文化獎得主陳錫煌。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



引言人楊力州導演也提到，自己在為陳錫煌拍攝掌中戲紀錄片10年來，感觸最深的一句話是「要摧毀一個文化前，先摧毀語言」，從過程中意識到台語的重要，而陳錫煌堅持腳踏實地一個一個教、表演一場一場做，這樣的精神感動了他。

陳錫煌1931年出生於台北，生在布袋戲世家，家學淵源的他，曾與全台各大布袋戲團交流合作，讓自己的操偶技術自成一家，成為知名的布袋戲表演藝師。他亦是我國獲得文化部「重要傳統表演藝術布袋戲」、「重要古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術」2項登錄項目的國家級保存者，並擁有數十年的國際演出經驗，更在近80歲高齡時成立「陳錫煌傳統掌中劇團」，積極推廣布袋戲文化傳承，成為深獲國內、外肯定的人間國寶。

▲第39屆行政院文化獎得主朱宗慶。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

另一位得獎者朱宗慶，1954年出生於台中大雅，曾至奧地利國立維也納音樂院深造，返台後曾任國立台北藝術大學校長、音樂系教授等職，大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦國立台北藝術大學音樂學系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC台灣國際打擊樂節等，對我國擊樂教育及人才培育貢獻良多。朱宗慶亦曾獲金曲獎（1997）、國家文藝獎（2000）、國際打擊樂藝術協會（PAS）3度頒贈的傑出貢獻獎暨終身教育成就獎（2009）等獎項。

據了解， 30年前在台灣可說沒有打擊樂，起初也一點都不熱門，是朱宗慶讓它發揚光大，甚至揚名國際。朱宗慶獲獎時提到，回想50多年前在鄉下，父母願意讓他探索打擊樂，真的不容易，1981年收到敬重的音樂家的信，提到1982年要在台灣成立藝術學校，當時想打擊樂真的可以進入大學嗎？後來又在林懷民的邀請下，到北藝大舞蹈系教課，也多虧了貴人賴德和的牽引。如今獲得文化獎，也想把獎金捐出來辦講座，跟國際連結，產生更大的價值。

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