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不出門就能享受異國風情！ 法式、義式、泰式三種口味一次滿足

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▲▼ 來一客。

▲來一碗來一客，不用出門就能享受到異國風味！（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

暑假到了，很多人原本要跟另一半到海外避暑去！然而這段期間只能眼睜睜看著旅遊行程被無限延期，不少情侶就會選擇改到餐廳吃異國料理，好好彌補一下鬱悶的心情。

但是！身為小資族，精打細算是必需的！我們特地為你精選三個不用花太多錢就能享受的浪漫城市異國料理：經典浪漫之都－巴黎、最美水上城市－威尼斯及熱門情侶渡假勝地－曼谷，是不是超級心動！去三個浪漫城市必吃的料理都有一個共通點：都要經過蔬菜與牛肉長時間的燉煮。但我們不用這麼麻煩～只要準備好牛肉口味泡麵，加上簡單三步驟，輕鬆就可以品嘗到美味破表的異國料理喔！特別推薦使用來一客牛肉蔬菜口味，口味超好搭，加上輕巧的小杯裝份量，讓你輕鬆享受也無負擔！

浪漫法式燭光晚餐 五分鐘就搞定
首先，在杯麵中加入一點香料，再透過手沖壺讓熱水緩緩沖過香料，靜候兩分鐘後再加入一點紅酒提味，充滿巴黎風情的「無法不愛紅酒牛肉特調」就完成啦！

生小孩後依然美麗不減的氣質媽咪－蔡昕言，就趁孩子睡著後準備了超～級～浪漫的燭光晚餐，與老公一起透過料理回憶去巴黎旅行的浪漫時光。蔡昕言也在IG上與粉絲分享這道料理，還說了給我3分鐘我給你全世界呀！只要短短幾分鐘就可以準備好一道浪漫的晚餐。

蔡昕言也私下透露，自己在料理過程中，一直聞著濃郁的牛肉湯頭與紅酒，搭配蔬菜清甜而昇華的香氣，差點沒忍住偷吃的衝動呢！

▲▼ 來一客
 

 
 
 
 
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人家說情侶要有相同的興趣才能維持感情 至於我們兩個 (互看一眼) 應該就是吃了吧！ 每晚孩子睡著，重回兩人世界 回憶起第一次海外旅行去巴黎的浪漫晚餐 但是現在無法出去嘛 就忍耐一下囉 好(握拳)今晚就來改造來一客牛肉蔬菜風味 加一點紅酒和香料 誒～味道居然不違和 湯頭還真的有像法式紅酒燉牛肉 非常道地的感覺 異國料理簡單就完成了 #給我3分鐘我給你全世界 還要大老遠跑到巴黎嗎 (要啊當然要) 留言給我分享你/妳的創意，可以用 來一客牛肉蔬菜風味做成什麼異國料理 就有機會抽到「來一客牛肉蔬菜口味」3杯喔 (活動時間到8/20截止，要有創意喔嘿嘿) #來一客 #來一客牛肉蔬菜 #愛的任意門  #給我3分鐘我給你全世界 #與來一客合作

蔡昕言 Ellie（@ellieciouss）分享的貼文 於 張貼

牛肉與番茄的相遇 網紅直呼：好像到了義大利

除了能與紅酒完美搭配，也可試試看跟番茄汁一起蹦出的美妙義式滋味！常在IG上甜蜜放閃的林嫺看著網友一直分享之前去義大利旅遊的照片，也按耐不住拿來一客與番茄汁自製了「義大利天菜濃湯」！還與男友在家開著小夜燈假裝自己在義大利吃著浪漫的晚餐呢！來一客與番茄汁的完美融合，讓林嫺對於料理的超高還原度十分驚豔。

「義大利天菜濃湯」的料理步驟也十分簡單：使用來一客與少許義式香料，先注入一半熱水將麵泡軟後，再加入事先預熱好的番茄汁，一碗濃郁暖心的濃湯就可以端上桌嚕。



▲▼ 來一客

不用搭飛機 這樣做帶你一秒悠遊泰國曼谷

最後一道令人口水直流的異國料理，步驟更是簡單，只需加入檸檬片就大功告成了。來一客牛肉蔬菜口味中鮮甜的蔬菜與檸檬的酸搭配真是恰到好處！清新感讓人彷彿置身在曼谷，享受著泰式酸香呀！尤其在炎炎夏日裡，一份清爽的「泰式檸香牛肉特調」感覺真是泰對味。
▲▼ 來一客

這三道充滿異國風情的料理是不是都看起來非常簡單又美味呢？趕緊動手試試看，用來一客加上一點小創意打造專屬你們的「愛的任意門」，帶你們想飛哪裡就飛哪裡。

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