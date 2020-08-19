2052人口跌破2000萬　朱立倫籲：鬆綁外國人工作、投資移民門檻

▲對於2052年台灣人口將跌破2000萬，朱立倫提出3方法解套。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者黃巈禾／台北報導

國發會18日在臉書公布「中華民國人口推估（2020至2070年）」，顯示今年首度死亡數超過出生數，總人口開始負成長，2025年邁入超高齡社會，總人口低於2000萬人。對此，前新北市長朱立倫表示，這是台灣社會不願面對的真相，呼籲政府儘速盤點勞動力市場短缺的中高階人力，鬆綁外國專業人才工作條件及投資移民門檻。

朱立倫19日在臉書表示，人口增減「生少走多」已是必然趨勢，不可能靠自己生，就必須靠新移民，才能支撐社會生產力，這也是各先進國家的政策，日本，韓國等鄰近國家都已經積極改變，擴大增加移民，而台灣目前的移民政策還是非常僵化嚴格。

朱立倫指出，以去年為例，社會增加僅有1萬多人，其中「外國人申請永久居留證」、「取得定居證人數」、「外籍配偶歸化我國國籍人數」皆呈現下滑趨勢。各領域專業人才、擁有「梅花卡」人數，近七年加總僅有100多位。

朱立倫提到，人口衰退速度加快，移民政策如果繼續故步自封，台灣將錯失與鄰國競爭人才機會，政府必須儘速盤點勞動力市場短缺的中高階人力，鬆綁外國專業人才工作條件及投資移民門檻，建立更友善的移民環境。

朱立倫主張「三管齊下」，一、大幅開放鬆綁，訂定新世代新經濟社會所需的移民政策；二、針對少子化現象，加強生育撫養政策，符合公平正義「大家一起養」；三、針對如聲援香港時能彈性運用的「移居台灣」的法令；三管齊下，才是面對少子化，高齡化社會的解方。