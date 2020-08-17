南投女手術30分鐘「臉色發黑」！痙攣慘死…老公崩潰　婦產科院長回應了

▲曾女切囊腫卻臉色發黑慘死，莊姓婦產科院長對家屬說抱歉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投37歲曾姓女子罹患巧克力囊腫，到南投某婦產科進行手術，豈料進入手術室30分鐘，卻臉色發黑、痙攣慘死，讓家屬無法接受，懷疑麻醉環節有問題。對此，南投地檢署17日相驗，將採集的檢體交給法醫研究所化驗。

曾女家屬指出，曾女14日上午8時婦產科進行切除手術，卻在手術30分鐘施打麻醉完成時，突然開始痙攣、臉色發黑，即使院方施打肌肉鬆弛劑，仍處於喉嚨腫大的情況，當場失去呼吸心跳，送醫後不治身亡，讓家屬崩潰地說「XX診所到底對我妹妹做了什麼？」

該診所的莊姓婦產科院長17日出面鞠躬，表示對此事感到非常感過，也對曾女家屬很抱歉，目前全案交由司法釐清，不便回應。此外，經查詢該診所沒有麻醉科醫師，衛生局也針對此部分介入了解。

▲曾女丈夫表示，與妻子才分開30分鐘，竟直接天人永隔。（圖／翻攝臉書）



據《中央社》報導，曾女丈夫表示，妻子進去手術室30分鐘，就看到醫護人員緊張地跑出來找家屬，並詢問患者過去病例，這才透露曾女氣管沾黏，插管無法順利插入。

曾女丈夫難過地說，他沒想到跟妻子才分開才短短30分鐘，再見面時對方就臉色發黑、眼睛上吊，成為一個沒有知覺的人。

南投縣政府衛生局醫政科長陳淑怡表示，該診所符合設置標準的規定，後續將會提供曾女家屬必要協助。

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