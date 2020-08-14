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丸莊聯名霹靂布袋戲推出「素還真醬油」　首批限量2000瓶　

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▲丸莊聯名霹靂布袋戲推出「素還真醬油」　首批限量2000瓶　。（圖／記者黃士原攝）

▲丸莊聯名霹靂布袋戲推出「素還真醬油」，首批限量2000瓶。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

素還真竟然也賣起醬油了！素還真是霹靂布袋戲靈魂人物，高人氣的他已有許多跨界聯名商品，不過這次與丸莊醬油聯名推出「丸莊霹靂素還真醬油」可是第一次，首批限量2000瓶。

丸莊霹靂素還真醬油除遵循老祖宗「甕式醬油」手工釀製技法外，並首創業界獨門技術，將黑豆與黃豆原料分別釀造，以求在調和過程中萃取缸釀黑豆與純釀黃豆全豆之黃金比例，完美呈現黑豆的層次後味與黃豆的清香甘醇。

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丸莊醬油副總莊偉中表示，丸莊霹靂素還真醬油雖然不是第一款同時使用黑豆與黃豆釀造的醬油，但為了呼應了「掌握文武半邊天」武功高強的素還真角色底蘊，特別調整黑豆與黃豆的比例，讓釀出來的醬油不管是油煎、煮、炒、炸、拌、沾樣樣行。葉公館老闆兼主廚葉文龍也說，這款醬油可以直接取代鹽，而且具有溫和、圓融的特性，燒菜時不小心多加一點，也不會影響到味道，是款容錯率很高的醬油。

▲葉公館紅燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲葉公館以丸莊霹靂素還真醬油做出來的紅燒肉。（圖／記者黃士原攝）

談及為何有雙百品牌結合的構想，丸莊醬油副總莊偉中表示，除了兩個品牌都來自雲林、同樣都超過百年的經典、丸莊四代及霹靂布袋戲五代代代相傳的基因雷同外，最重要的是二個在地品牌目前都正朝向傳承與創新之路邁進。

丸莊霹靂素還真醬油首批限量2000瓶，實體通路將於「誠品知味市集the eslite flavor Marché」、丸莊及霹靂直營門市通路販售，每瓶售價300元，而網路也將獨家於 9初在PCHome 24小時線上購物結合超值活動進行首賣。

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