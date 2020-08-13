小心「寶特瓶症候群」！20-40歲是好發族群　嚴重引發急性糖尿病

▲天氣熱就會讓人想喝帶點甜味、有氣泡的飲料。（圖／CTWANT提供）

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和往年很不同的2020，大太陽下、濕熱的天氣裡，炎炎夏日還必須戴著口罩，喉嚨更容易覺得乾渴，有時候又因為忙東忙西忘了補給水分，差點把自己弄到中暑，但除此之外，現在還有「寶特瓶症候群」出現，其實正式的名稱是「清涼飲品酮症」。

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夏天很容易流汗、喉嚨又乾，經過便利商店就想買瓶冰的飲料來喝，這樣的人非常多，但選擇何種飲料也是問題，愛喝運動飲料、果汁、碳酸飲料的人，都要小心「寶特瓶症候群」。這些軟性飲料通常100cc都有5至10克的糖分，方糖一顆大約4公克，若是喝了一公升的軟性飲料，等於吃下10幾到至25個方糖，若是喝的太開心，就會吃下超過想像的糖。在喝飲料前，最好先確認一下成分表，為了不要攝取過多的熱量，零卡飲料或許才是最好的選擇。

因為太熱一天喝下太多瓶的軟性飲料，造成大量的糖分進入身體裡，可能會讓控制血糖的胰島素來不及分泌，血糖極速上升，這時候喉嚨就會覺得很渴，若是再喝含糖飲料，就會造成持續不停的惡循環，不停地跑廁所，出現急性糖尿病的症狀，再嚴重一點，就會體重持續下降。

「寶特瓶症候群」一般以20、30歲世代的人較多，近幾年40歲世代的人也有增加的現象。唯一可以避免的方法，就是少碰含糖飲料，其實喝水最能夠解渴，若是一定要有味道，則可以選擇茶類或不含糖的飲品，無論如何，一時的爽快若造成疾病，實在得不償失。

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