羅智強遭爆革實院募款千萬淪個人金庫、送書賺版稅

▲羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨革實院院長羅智強遭質疑，以黨名義募款千萬卻成為「個人金庫」。對此，羅智強13日表示，30多名實習生的津貼皆由革實院支出，在此之前他還捐了80萬給國民黨，以及野台開講是黨主席江啟臣指示，且多次「揭弊」都發揮非常好的效益，直批「爆料者是民進黨派來的」。

羅智強指出，革實院171期的舉辦費用，就是從革實院募款的專款支出！不只如此，革實院171期結訓後聘用的30多位實習生，派至文傳會、政策會、革實院等各單位的實習津貼，也都是革實院募款專款支出的，爆料的匿名烏龜根本胡說八道。

羅智強表示，當時搭擔任院長時強調的「財務三箭」，第一箭，不支薪；第二箭，他自己捐80萬作為國民黨青年發展基金；第三箭，募1000萬作為「革實院」經費。

至於將千萬募款經費花在個人「野台粉絲團」升級為帶狀網路政論節目的指控，羅智強說，過募的1000萬不是只能做青年發展，他在一開始説募1000萬就是作為「革實院」經費，更何況，野台的開辦是報請黨主席江啟臣核准，甚至幾次野台戶外開講，也都是江啟臣指示，由革實院辦理的。

羅智強提起近幾場野台所發揮的功用，包括揭發蘇貞昌女兒標政府1000萬標案，蘇的女兒怕到發聲明說不再拿政府標案；揭發駐印尼代表處電文，其中電文指名的蘇嘉全、蘇震清，一周後即因SOSO案，一個下台，一個被收押等等。野台衝在監督執政者的第一線，革實院不能辦野台？「這位匿名烏龜，你是民進黨派來的嗎？」

至於被質疑送書「賺版稅」，羅智強表示，革實院收到近2000筆捐款，加上革實院各項活動的贈書，總共送出了超過2500本我的簽名書，這些書的「版稅」他都沒收，而是請領了2000本，一本30元，總共6萬元的「印刷費」。

羅智強不滿表示，「請問，印書不用錢嗎？換言之，先不説我已捐給革實院的80萬元，我實際付的印刷費，也遠遠超過6萬元。」但若黨內要計較這6萬元印刷費，他願意再捐6萬元給革實院。

此外，羅要求這位爆料黨內人士，公開姓名，捐80萬給國民黨，在幫國民黨募1000萬元，辦青年活動建立傳承，辦野台打貪擊特。革實院每天忙著監督民進黨、打擊貪腐，還要應付這些匿名箭，他很瞧不起這種沒名沒姓、只會扯後腿的「國民黨人士」。