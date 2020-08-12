前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

▲「普普藝術」：美俄關係緊繃，川普對普丁(左)的好感卻好到無以復加 。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「俄新社」周二(11日)報導，前美國總統國家安全顧問波頓(John Bolton)表示 ，美國總統川普對俄羅斯總總統普丁的信任，遠勝過他對美國情報部門的信任。對此，川普回應罵波頓所說的全是「一派胡言」。

川普在推特上發文說：「約翰․波頓是我在美國政府中遇到過的最愚蠢的人之一。不幸的是，我遇到過他很多次。他經常說，我尊重甚至信任俄羅斯總統普丁，超過了對我們情報部門人員的信任。這當然不是事實。如果你在所謂的美國情報部門遇到的第一個人是個骯髒的警察，就像已經被證明是最高等級卑鄙小人的科米(前FBI局長)、或被證明是騙子的克拉珀(前國家情報總監)、或者他們當中最低級的，瘋瘋癲癲的中情局局長布瑞南，也許你能理解我為何不願意相他們！」

之前，波頓接受《商業內幕》網站採訪時表示，擔任國家安全顧問期間，最讓他感到震驚的是川普2018年跟俄總統普丁在赫爾辛基舉行的高峰會上的談話。

當時，記者問波頓「在他任職期間，川普政府裡哪種情況最讓他感到震驚，並且最大程度顯示川普無法勝任美國總統」時，波頓回答說：「我認為，最讓我擔心的不是私下發生的事情，而是他(川普)在赫爾辛基峰會上對普丁所說的話。」

波頓認為，川普當時在峰會期間明確表示，他「非常相信」普丁所說的：俄羅斯沒有干預美國總統大選，就像他相信美國的「情報報告」一樣，但美國情報明明證明俄羅斯是有干預美國大選的！

波頓說：「總統似乎並不知道，美國人可能會對他把普丁的言論和我們的情報報告同等看待一事感到不滿。」波頓稱，他當時對川普的話感到非常驚訝，隨後試圖向總統解釋「為什麼美國媒體會有如此消極的反應」。

波頓補充說，他同意美國其他前官員的話：即總統不想聽到有關普丁的負面消息。波頓認為，「可能除了總統外，每個人都瞭解俄羅斯間諜活動的性質。」

波頓在川普政府工作了17個月，之後被炒魷魚。根據媒體報導，波頓不同意川普在對伊朗、阿富汗和北韓政策上的看法。川普當時表示，他不同意波頓的許多提議。