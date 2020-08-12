台灣救難教父坦承「授權書自己做」：我是中美大戰受害者　上萬學員挫咧等

圖、文／鏡週刊

經常上媒體暢談搜救技術、被譽為台灣「救難教父」的葉泰興，本月初還替台中市消防局進行為期5天的水域救援訓練，但其實上個月國際救援教練協會International Rescue Instructors Associaton（IRIA）已公開發表聲明，指控他假借IRIA的名義四處授課、發證，涉嫌詐欺。更嚴重的是，IRIA甚至直指台灣是詐欺總部之一，而在國際搜救界引發關注。

▲葉泰興爆發醜聞後，基層消防員人心惶惶，擔心自己的搜救證書變成廢紙。（圖／鏡週刊提供，下同）

近20年活躍於台灣搜救界的葉泰興，目前也擔任消防署、海巡署、國防部等單位的水域救援總教官，更以IRIA、IRIA-ASIA（亞洲）、IRIA-ADVISER（顧問）等組織的名義，替官方及民間搜救隊員授證，教過的學生超過萬人，連消防署的搜救訓練教材也是由他撰寫，葉泰興能有今天的成就，IRIA的背景絕對是助力。

出身IRIA的台灣救難教父，卻被IRIA指控是騙子，讓得知訊息的第一線消防救難隊員人心惶惶，擔心自己所學的技術及使用裝備無法幫助民眾、保護自己，如果不幸救援失敗，被家屬告上法院，連救難證照也可能不被承認。

一位接受過葉泰興訓練、取得證書，目前擔任消防單位主管的A先生就告訴本刊：「葉被IRIA打臉的消息在台灣消防界引發熱烈討論，我跟很多學長姐及學弟妹，對於過去受訓的內容是否與國際接軌，心中充滿質疑，IRIA的聲明等於宣告我們持有的執照都是假貨！」

A先生的顧慮不是杞人憂天，因為之前的確有類似的案例，讓他們執勤時壓力更為沉重。他說：「我們在執行救災任務時，不僅要對民眾交代，對自己的弟兄也一樣，葉泰興教的是否正確？我們其實很懷疑。」

另一位消防單位主管B先生也擔心地說，如果在搜救過程出了問題，引發家屬質疑、提告，並在法庭把IRIA的聲明當成證據，對救難人員來說很不利。他強調，此次IRIA的大動作，讓他們這些經常要與死神搏鬥的第一線救難人員感到無所適從，希望主管機關能重視、解決相關問題，讓他們沒有後顧之憂。

國際救援教練協會（IRIA）大動作發布公告指出葉泰興成立的IRIA-ASIA、IRIA-ADVISER是假的，葉泰興在自己的臉書反擊表示：「救援無國界，碰到政治也變成無奈…IRIA美籍創辦人Jim Segerstrom去世後已非初衷，現在還藉由中美對抗政策打壓我們，難道我們提供專業救援技能給兩岸三地，也要設定黨派與色彩？其實2018年，我們與亞洲各國救援團隊合作成立『國際搜救教練顧問聯盟』IRIA-ADVISER，早就跟IRIA切割了。」

本不願接受採訪的葉泰興於截稿前，終於回電，他強調自己就是受害者，此次IRIA會這麼大動作的打他，為的就是利益。葉說：「中國企業把IRIA所有名稱、網域都註冊了，所以IRIA業務不能進中國大陸市場、不能進去賣東西，又因為我在中國大陸有著救援技術交流，註冊方是我指導過的學生，所以IRIA認定是我的關係，這些中國企業行為與我一點關係也沒有。」

本刊記者針對印製在消防署在2003年編印的IRIA授權文件詢問葉，他坦承那張授權書是自己打的，但話鋒一轉，葉強調是Tom Neville口頭上跟我講，因為Tom是老師，所以自己通通說好，那張證書打出來後，「我還跟Tom說，這個我會在網站上弄出來，Tom也說好，所以他現在否認，我也啞口無言，你（指Tom）口頭跟我講，然後我做了以後你又不承認。」

葉委屈表示，以前的義氣行為總是口頭答應，自己就拚老命的做，總認為幫忙能救到人是神聖的，現在花甲之年了，有點懷疑自己的初衷。他痛斥：「如果以前的一股熱血答應人家，也沒立下證據，我現在只有挨打的份又能怎樣？」

本刊接著詢問IRIA創辦人之一Jim Segerstrom於2007年就已經過世，但台灣有很多證書卻在2007年後才核發，簽名人居然還是已過世的Jim Segerstrom。葉則回應表示，那並不是簽名，是紀念！否則現在根本沒有人認識他，這是一種懷念的表現方式。這一連串的回答，只能留給社會大眾評斷是非。



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