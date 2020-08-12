　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣救難教父坦承「授權書自己做」：我是中美大戰受害者　上萬學員挫咧等

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

經常上媒體暢談搜救技術、被譽為台灣「救難教父」的葉泰興，本月初還替台中市消防局進行為期5天的水域救援訓練，但其實上個月國際救援教練協會International Rescue Instructors Associaton（IRIA）已公開發表聲明，指控他假借IRIA的名義四處授課、發證，涉嫌詐欺。更嚴重的是，IRIA甚至直指台灣是詐欺總部之一，而在國際搜救界引發關注。

葉泰興爆發醜聞後，基層消防員人心惶惶，擔心自己的搜救證書變成廢紙。

▲葉泰興爆發醜聞後，基層消防員人心惶惶，擔心自己的搜救證書變成廢紙。（圖／鏡週刊提供，下同） 

近20年活躍於台灣搜救界的葉泰興，目前也擔任消防署、海巡署、國防部等單位的水域救援總教官，更以IRIA、IRIA-ASIA（亞洲）、IRIA-ADVISER（顧問）等組織的名義，替官方及民間搜救隊員授證，教過的學生超過萬人，連消防署的搜救訓練教材也是由他撰寫，葉泰興能有今天的成就，IRIA的背景絕對是助力。

捲入國際醜聞的葉泰興，目前仍替消防署、海巡署等單位訓練搜救人員。（翻攝葉泰興臉書）

出身IRIA的台灣救難教父，卻被IRIA指控是騙子，讓得知訊息的第一線消防救難隊員人心惶惶，擔心自己所學的技術及使用裝備無法幫助民眾、保護自己，如果不幸救援失敗，被家屬告上法院，連救難證照也可能不被承認。

葉泰興（右）替消防署編撰的教材中，特別放上與IRIA首席教官Tom Neville（左）的合照。

一位接受過葉泰興訓練、取得證書，目前擔任消防單位主管的A先生就告訴本刊：「葉被IRIA打臉的消息在台灣消防界引發熱烈討論，我跟很多學長姐及學弟妹，對於過去受訓的內容是否與國際接軌，心中充滿質疑，IRIA的聲明等於宣告我們持有的執照都是假貨！」

IRIA指出葉泰興只有三級救生員資格，圖中講師證書是他偽造的。

A先生的顧慮不是杞人憂天，因為之前的確有類似的案例，讓他們執勤時壓力更為沉重。他說：「我們在執行救災任務時，不僅要對民眾交代，對自己的弟兄也一樣，葉泰興教的是否正確？我們其實很懷疑。」

葉泰興近年以IRIA-ASIA、IRIA-ADVISER的名義四處授課，遭IRIA指控侵權。（翻攝葉泰興臉書）

另一位消防單位主管B先生也擔心地說，如果在搜救過程出了問題，引發家屬質疑、提告，並在法庭把IRIA的聲明當成證據，對救難人員來說很不利。他強調，此次IRIA的大動作，讓他們這些經常要與死神搏鬥的第一線救難人員感到無所適從，希望主管機關能重視、解決相關問題，讓他們沒有後顧之憂。

捲入國際醜聞的葉泰興，目前仍替消防署、海巡署等單位訓練搜救人員。（翻攝葉泰興臉書）

國際救援教練協會（IRIA）大動作發布公告指出葉泰興成立的IRIA-ASIA、IRIA-ADVISER是假的，葉泰興在自己的臉書反擊表示：「救援無國界，碰到政治也變成無奈…IRIA美籍創辦人Jim Segerstrom去世後已非初衷，現在還藉由中美對抗政策打壓我們，難道我們提供專業救援技能給兩岸三地，也要設定黨派與色彩？其實2018年，我們與亞洲各國救援團隊合作成立『國際搜救教練顧問聯盟』IRIA-ADVISER，早就跟IRIA切割了。」

搜救專家葉泰興被封為台灣「救難教父」，學生超過萬人，桃李滿天下。（翻攝葉泰興臉書）

本不願接受採訪的葉泰興於截稿前，終於回電，他強調自己就是受害者，此次IRIA會這麼大動作的打他，為的就是利益。葉說：「中國企業把IRIA所有名稱、網域都註冊了，所以IRIA業務不能進中國大陸市場、不能進去賣東西，又因為我在中國大陸有著救援技術交流，註冊方是我指導過的學生，所以IRIA認定是我的關係，這些中國企業行為與我一點關係也沒有。」

國際救援教練協會IRIA指控葉泰興盜用協會名義，還點名台灣是詐欺總部。（IRIA提供）

本刊記者針對印製在消防署在2003年編印的IRIA授權文件詢問葉，他坦承那張授權書是自己打的，但話鋒一轉，葉強調是Tom Neville口頭上跟我講，因為Tom是老師，所以自己通通說好，那張證書打出來後，「我還跟Tom說，這個我會在網站上弄出來，Tom也說好，所以他現在否認，我也啞口無言，你（指Tom）口頭跟我講，然後我做了以後你又不承認。」

國際救援教練協會IRIA指控葉泰興盜用協會名義，還點名台灣是詐欺總部。（IRIA提供）

葉委屈表示，以前的義氣行為總是口頭答應，自己就拚老命的做，總認為幫忙能救到人是神聖的，現在花甲之年了，有點懷疑自己的初衷。他痛斥：「如果以前的一股熱血答應人家，也沒立下證據，我現在只有挨打的份又能怎樣？」

葉泰興在臉書聲稱因中美對抗政策，遭政治打壓，其臉書最近已關閉。（翻攝葉泰興臉書）

本刊接著詢問IRIA創辦人之一Jim Segerstrom於2007年就已經過世，但台灣有很多證書卻在2007年後才核發，簽名人居然還是已過世的Jim Segerstrom。葉則回應表示，那並不是簽名，是紀念！否則現在根本沒有人認識他，這是一種懷念的表現方式。這一連串的回答，只能留給社會大眾評斷是非。


更多鏡週刊報導
【救難教父大騙局】國際總會發聲明踢爆　救難教父跨國誆騙害台灣蒙羞
【救難教父大騙局1】葉泰興發的救難證照變廢紙　上萬學員挫咧等
【救難教父大騙局2】他被控冒名授課賣裝備　兩岸政府全上當

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

手抱3歲兒「違規過馬路」...基隆男遭機車撞上！多處挫傷　賠騎士300萬換和解

少校連長新婚才1年…辦公室「摸臀強吻」女士官！她崩潰得憂鬱症

繼「2個素真」後再爆「鹹濕電話索愛愛」　D奶美魔女現聲：邱建富都在騙！

暖夫推輪椅妻散步遇劫！站斑馬線突被撞飛1死1重傷　女駕駛冷回：沒看到

「我等朋友下班...」高雄男神色怪異被盤查　狂奔攻擊員警遭辣椒水伺候　

「拍屁股是表示心疼」他自認友達以上連摸3次　OL一句話打到臉腫

退伍不想再回營！他5年三度受海軍召集不到…「越判越重」免坐牢代價42萬

屏東萬巒透天厝起惡火！中風兒未及逃生嚴重燒傷亡　87歲母逃死劫

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

手抱3歲兒「違規過馬路」...基隆男遭機車撞上！多處挫傷　賠騎士300萬換和解

少校連長新婚才1年…辦公室「摸臀強吻」女士官！她崩潰得憂鬱症

繼「2個素真」後再爆「鹹濕電話索愛愛」　D奶美魔女現聲：邱建富都在騙！

暖夫推輪椅妻散步遇劫！站斑馬線突被撞飛1死1重傷　女駕駛冷回：沒看到

「我等朋友下班...」高雄男神色怪異被盤查　狂奔攻擊員警遭辣椒水伺候　

「拍屁股是表示心疼」他自認友達以上連摸3次　OL一句話打到臉腫

退伍不想再回營！他5年三度受海軍召集不到…「越判越重」免坐牢代價42萬

屏東萬巒透天厝起惡火！中風兒未及逃生嚴重燒傷亡　87歲母逃死劫

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

投資客資金滯留！六都房價全面大漲　專家：像變了心的女友

天然貴妃池中抓魚！特搜全台15處避暑勝地　還有夢幻藍野溪秘境

ASICS專為跑者研發跑步口罩　9月中旬上市

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

台中女點外賣地址備註2樓　遭外送員重拳揮左臉！氣炸還原過程

社會熱門新聞

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

撞擊畫面曝！21歲女騎士遭撞飛　頭部重創搶救中

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

國際總會發聲明踢爆　救難教父跨國誆騙害台灣蒙羞

1歲兒在旁邊玩…她遭男客「3度強來」崩潰！

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

她喝到無法走路！清醒見人在旅社工程男待一旁

北檢法警上班昏倒！家屬放棄搶救

找辣妹「摸摸抓抓」　桃園男一次賺200

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面