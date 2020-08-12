陸研發全球首款「蠶絲硬碟」　可儲存DNA及植入人體！超猛功能一次看

▲ 陶淵明後人研發全球首款「蠶絲硬碟」。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

未來存儲硬盤可能不是半導體產品，而是來自蠶繭！大陸科研人員研發出全球首款天然生物蛋白硬碟存儲器，「蠶絲硬碟」除了能儲存資料，還能裝入比如血液樣本、DNA等有機分子，甚至還可以植入人體。

據中國科學院上海微系統與信息技術研究所發布的消息，該所與美國科研人員的合作研究，首次實現基於蠶絲蛋白的高容量生物存儲技術，相關成果11日發表在國際知名學術期刊Nature Nanotechnology(《自然•奈米技術》)上。

據《澎湃新聞》報導，研究的主要完成人之一陶虎表示，「蠶絲硬碟」作為一種高容量、高可靠性的新型存儲技術，能同時存儲數字資訊和生命資訊；蠶絲蛋白是一種厭水性材料，在一定奈米尺度下會形成防水、防氣的結構，可保護包覆在其中的蛋白質、DNA等有機分子，相容性良好，可以植入活的生物體，長期甚至永久保存，像電影中士兵佩戴的銘牌一樣，製成永不丟失的生命銘牌。

他接著稱，「蠶絲硬碟」還能根據設定，製成壽命可控的時間膠囊，可控地降解，可控消失，有望在外太空等極端條件下保存資訊，成為下一代高容量、高可靠的數據存儲技術。

對於蠶絲硬碟來說，好萊塢諜戰大片中，用微波爐破壞硬碟的情節可能會被改寫，因為這款硬碟不畏強磁場和強輻射，在微波爐中高火30分鐘，硬碟中的資料仍「安然無恙」。目前，蠶絲硬碟的存儲容量已可達64GB每平方英寸。

▲蠶絲蛋白溶液。（圖／澎湃新聞）

陶虎解釋，蠶絲蛋白被製成硬碟後，人們可以通過近場紅外奈米光刻系統寫入想要存儲的資料，並用同一套系統讀取。通過改變寫入光的能量，可以調節蠶絲蛋白上加工圖的形貌，比如凸起或凹下，從而實現原位重複擦寫，原理與CD或DVD光盤存儲技術相似。

目前，研究團隊已用這種技術實現了「家蠶食葉圖」、「空谷鳥鳴曲」等圖像和音頻文件準確記錄、存儲和閱讀的原理驗證。

陶虎還透露，根據族譜，他是東晉詩人陶淵明的後人。有陸媒稱，除了《桃花源記》、《歸去來兮辭》等文學作品，「蠶絲硬碟」是陶淵明家族的新貢獻。