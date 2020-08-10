300kg胖男跌倒爬不起…直接在地上「生活」6個月！　只靠哥哥送食物維生

記者張方瑀／綜合外電報導

法國一名體重逼近300公斤的男子，日前不慎摔倒在地，結果竟爬不起來，只好一直「生活」在地板上長達6個多月。他的哥哥終於求助相關單位，準備尋求支援將他搬到醫院；而這項搬運任務並不簡單，因為必須先拆除過窄的門窗，還要替房間地板進行加固工程，避免在搬運過程發生坍塌。

À Perpignan, Alain, atteint d'obésité morbide, pèse entre 250 et 300 kg et est assis à même le sol de son logement insalubre depuis sa chute il y a un an. Dans l'incapacité de bouger et en pleine canicule, il attend son évacuation à risques pour septembre https://t.co/bIRXkqmb4y pic.twitter.com/Yltj6fwz1o — Le Parisien (@le_Parisien) August 8, 2020

根據《法國新聞廣播電台》（Franceinfo）報導，現年52歲的阿蘭（Alain）和哥哥住在法國南部城市佩皮尼昂（Perpignan），自從5年前父母病逝後，他便一路發胖，目前約有250至300公斤，身體出現許多毛病，但也拒絕看醫生。沒想到今年初他不慎摔倒，結果竟然爬不起來，只好一直「生活」在地板上長達6個多月。

這段時間全依靠阿蘭的哥哥照顧他，按時拿食物進房，並拿毛巾給阿蘭擦拭身體，阿蘭說，「我無法移動分毫，坐在這裡就是死亡，我只能每天向上帝祈禱。」所幸衛生部門接到救援申請後，決定專案式提出救援方案，而阿蘭也在4日簽署協議。

這份協議將在9月啟動，因為阿蘭的身體過於龐大，唯一能夠離開房間的方法就是利用窗戶，讓阿蘭躺在擔架上，並用吊車將他吊下來。這段時間工程單位也必須拆除阿蘭家中的門窗，讓空間足以容納器具與工作人員。

另外，撤離時必須出動8至9名消防與醫護人員，因此工程單位必須先針對房間地板進行加固，避免在移動時發生坍踏。之後阿蘭將被送往蒙彼利埃醫院（Montpellier）接受肥胖症治療。