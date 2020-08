300kg胖男跌倒爬不起…直接在地上「生活」6個月！　只靠哥哥送食物維生

記者張方瑀/綜合外電報導

法國一名體重逼近300公斤的男子,日前不慎摔倒在地,結果竟爬不起來,只好一直「生活」在地板上長達6個多月。他的哥哥終於求助相關單位,準備尋求支援將他搬到醫院;而這項搬運任務並不簡單,因為必須先拆除過窄的門窗,還要替房間地板進行加固工程,避免在搬運過程發生坍塌。

À Perpignan, Alain, atteint d'obésité morbide, pèse entre 250 et 300 kg et est assis à même le sol de son logement insalubre depuis sa chute il y a un an. Dans l'incapacité de bouger et en pleine canicule, il attend son évacuation à risques pour septembre https://t.co/bIRXkqmb4y pic.twitter.com/Yltj6fwz1o