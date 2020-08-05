奇蹟寶寶「臍帶繞頸6圈」平安誕生！　醫護一看超震驚

▲奇蹟寶寶「臍帶繞頸6圈」平安出生。（圖／翻攝自騰訊新聞，下同）

圖文／CTWANT

懷孕對於不少人來說是件十分期待的事，尤其是第一次迎接新生命的新手爸媽，更是小心翼翼，但仍有部分情況無法控制，像是出現臍帶繞頸的情況，就可能讓媽咪感到萬分焦慮。不過日前在大陸湖北省誕生一名「奇蹟寶寶」，脖子被臍帶纏繞了6圈，卻仍平安順利的出生，讓在場醫護紛紛震驚不已。

綜合陸媒報導，宜昌市一名孕婦在半個月就診檢查時，被告知寶寶有臍帶繞頸的情況，不過當時僅纏繞1圈，還算是在可控制的範圍內，沒想到隔了1個禮拜後，卻變成繞頸2圈，讓孕媽咪相當擔心。一般來說臍帶繞頸1至2圈都是能夠被檢查出來的，不過若是太多圈就無法明確觀察。

最後在醫護人員共同協助之下，孕婦順利生下了一名健康的寶寶，不過讓人吃驚的是，寶寶的脖子被臍帶繞滿，層層環繞了6圈之多，這讓有23年資歷的產科主任李華不禁讚嘆，第一次見到這種情況，其他醫護聽聞也紛紛前來圍觀。事後該名新手媽咪也笑說，寶寶實在是太會玩了。

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